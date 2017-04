Schweizer Spion soll deutsche Steuerfahnder ausgeforscht haben

dpa Berlin/Zürich. In Frankfurt am Main hat die Polizei einen Schweizer unter Spionageverdacht festgenommen. Er soll für den Nachrichtendienst seines Landes deutsche Steuerfahnder ausgeforscht zu haben. Die Zeitung „Blick“ meldet heute unter Berufung auf den deutschen Anwalt des Verdächtigen: Der Verdächtige hatte den Auftrag, deutsche Steuerfahnder zu identifizieren, die am Ankauf von Bankdaten beteiligt waren. Sein Mandant sei entsandt worden, „um hier herauszufinden, welche Steuerfahnder die Steuer-CDs kauften und wie diese Käufe genau abliefen“, sagte der Anwalt.