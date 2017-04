Schwedens Polizei sucht Hintermänner - Mehrere Personen in Gewahrsam

dpa Stockholm. Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm sucht die Polizei weiter nach möglichen Helfern des mutmaßlichen Attentäters. „Ungefähr fünf“ Personen halte man derzeit fest, sagte ein Sprecher von der Stockholmer Polizei. Etwa 500 Menschen habe man befragt. Am Freitag war ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gefahren, vier Menschen starben. Die Polizei hat einen 39-jährigen Usbeken festgenommen, der unter Terror- und Mordverdacht steht. Die Beweislage habe sich verstärkt, und die Ermittlungen liefen sehr gut.