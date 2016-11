Schwarz-grüne Koalition im Bund fände nur wenig Zustimmung

Mehr aus diesem Ressort

Der Druck auf Regierungskritiker in der Türkei steigt: Bei nächtlichen Razzien werden elf Abgeordnete der HDP festgenommen, darunter die Parteichefs. Alles rechtskonform, meint die Regierung - die zugleich neue Anschuldigungen gegen Deutschland erhebt. mehr...

Bei der umstrittenen Pkw-Maut stehen die Zeichen zwischen Brüssel und Berlin plötzlich auf Einigung. Eine gute Nachricht für Verkehrsminister Dobrindt pünktlich zum CSU-Parteitag, der am Freitag in München beginnt. Doch Grüne und ADAC warnen. mehr...

Nach der Räumung des berüchtigten Flüchtlingslagers von Calais ist die Lage in Paris in den Fokus gerückt: Auch dort halten sich Tausende Migranten in einem Elendslager auf. mehr...