Schwartenpohl: Nachbarn feiern 50-Jähriges

Schwartenpohl. Vor zwei Jahren haben die Menschen in Schwartenpohl das 250-jährige Bestehen des Dorfes gefeiert, und nun steht ein weiteres Jubiläum im Ort an: Die Siedlung entlang der Straßen Dorfweg, Altschwartenpohl und In der Bauernschaft, die in den 1960er-Jahren entstand, begeht ihren 50. „Geburtstag“. Mit einem Fest auf dem Spielplatz wollen die Nachbarn dieses Ereignis zelebrieren.

„Mindestens einer der beiden Ehepartner sollte aus dem Dorf kommen“

Einer von ihnen ist Hermann Backherms. Der 71-Jährige war seinerzeit der erste Bewohner der im Aufbau befindlichen Siedlung. „1966 haben wir das Grundstück gekauft, 1967 mit dem Bau begonnen und 1968 sind wir eingezogen“, berichtet er. Dass der gelernte Maurer, der ursprünglich aus Lohnerbruch stammt, überhaupt in Schwartenpohl bauen durfte, verdankt er gewissermaßen der Herkunft seiner Frau: Sie ist gebürtige Schwartenpohlerin, und eine damalige Regel besagte, dass mindestens einer der beiden Ehepartner aus dem Dorf kommen sollte.

Sieben Familien bildeten den Auftakt der neuen Siedlung, inzwischen hat sich die Zahl mit 13 dort lebenden Familien nahezu verdoppelt. Was das Miteinander der Nachbarn noch heute ausmacht: „Die gute Gemeinschaft zwischen Jung und Alt“, sagt Hermann Backherms überzeugt. Alle hielten zusammen. „Das wird bewahrt und die Siedler legen viel Wert darauf, dass es so bleibt.“ Gerade das Stichwort Nachbarschaftshilfe werde seit jeher großgeschrieben. Trotz dieser engen Verbundenheit wird betont, dass sich die Siedlung keineswegs vom übrigen Ort abgrenze, was etwa beim jährlichen Dorffest in Schwartenpohl zum Ausdruck komme.

Zuzug hält sich in Grenzen

Das erste Jubiläum feierten die Siedler vor 25 Jahren, damals waren auch einige „Ehemalige“ zu Gast. Bis heute habe allerdings nur eine Familie in den 50 Jahren die Siedlung verlassen, sagt Backherms. Allerdings halte sich der Zuzug in der vergangenen Zeit auch in Grenzen: Von den elf neuen Bauplätzen, die vor rund 15 Jahren nördlich des ursprünglichen Siedlungsgebiets ausgewiesen wurden, sind erst zwei Grundstücke bewohnt.

Die Feierlichkeiten beginnen Samstagnachmittag am Spielplatz am Rande der Siedlung. Sonntag soll es mit einem Frühschoppen weitergehen, der bis zum Abend hin ausklingt. Ein Zelt steht bereit, die Straße davor wird abgesperrt. Der Spielplatz aus dem Jahr 1977 war im Jahr 2000 mit Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher erneuert worden und hat seitdem das heutige Erscheinungsbild. Unweit davon, am ortsbildprägenden Glockenturm, weist derzeit ein großes Schild samt Blumenbeet auf das Jubiläum hin.

Noch bis vor etwa zehn Jahren gab es alle zwei Jahre ein Siedlungsfest, sagt Hermann Backherms. Man versuche, diese Tradition wieder zu beleben. Auf dass das gute Miteinander in der Siedlung Schwartenpohl noch lange anhält.