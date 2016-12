Schwächeanfall stört Schüttorfer Wettkampfplan

gn Bremen. Die SSG Schüttorf unterlag am Wochenende der favorisierten Mannschaft der SV Bremen-Stuhr bei deren Heimwettkampf in der Luftgewehr-Landesliga mit 1:4. Ein Schwächeanfall aufgrund von Kreislaufproblemen der an Position vier gesetzten Jara Weber während der Einrichtungsphase brachte den Wettkampfplan der Schüttorfer sogleich ins Schwanken. Der Gegner aus Stuhr war fairerweise bereit, den Wettkampf abzubrechen und nach einer Erholungsphase neu zu starten. So konnte sich Jara noch kurz erholen und den Wettkampf dennoch starten. Die dabei erreichten 373 Ringe waren den Umständen entsprechend als gut zu bezeichnen, reichten aber nicht, ihren Gegner mit 383 Ringen zu schlagen.

Einzig Steffen Rönne konnte einen Punkt holen. Mannschaftsführer Stephan Bütergerds war mit seiner Leistung sehr zufrieden: „Steffen hat die taktische Vorgabe eingehalten und sein Leistungsvermögen abrufen können.“ Nach bereits 15 Minuten beendete er seinen Wettkampf mit guten 385 Ringen und errang seinen Punkt gegen den Schützen von Stuhr (381 Ringe).

Die an Position eins gesetzte Christin Nordholt fand an diesem Wochenende von Anfang an nicht in den Wettkampf. Sie schaffte es nicht, ihre gewohnte Konstanz über die 40 Schuss zu halten und verlor mit 377:384 Ringen. An Position drei hatte Stephan Bütergerds mit Problemen mit der Visierung zu kämpfen. Hier fand er erst spät in den Wettkampf, leider zu spät. Mit 380 Ringen konnte er der Paralympics-Teilnehmerin von Rio de Janiero, Elke Seeliger, drei Ringe zu wenig entgegensetzen. Ein deutliches Zeichen, dass Inklusion im Schießsport gut funktioniert. Beeinträchtigte Sportler können im Rollstuhl an den regulären Ligawettkämpfen bis hin zur 1. Bundesliga teilnehmen.

An Position fünf war in dieser Saison erstmals Jannis Uch eingesetzt worden. Nach hervorragendem Start traten einige Schwierigkeiten auf. Seine nach 40 Schuss erreichten 370 Ringe waren für ihn aber voll und ganz zufriedenstellend, und weisen einen ansteigenden Trend auf. Seine Gegnerin schoss 383 Ringe und sicherte somit den 4:1-Sieg der Gastgeber aus Stuhr, die ein sehr geschlossenes Mannschaftsergebnis aufweisen konnten. An jeder Position wurden mindestens 380 Ringe erreicht. Hiermit gehören sie in der Landesliga eindeutig zu den Aspiranten für das Viertelfinale.

Das Schüttorfer Team liegt nun mit insgesamt 4:6 Punkten auf Tabellenrang fünf der acht Mannschaften in der Gruppe A. Beim abschließenden Wettkampftag am 8. Januar in Schüttorf kommt es zu einer sehr prekären Gemengelage. Der direkte Abstiegsplatz und die in diesem Jahr vermutlich zwei Relegationsplätze werden unter vier Mannschaften vergeben. Mit dem SV Wörpedorf und dem SV Jehringsfehn, gleichzeitig die beiden Gegner der Schüttorfer, die ebenfalls noch nicht gerettet sind, befinden sich gleich drei dieser Teams an einem Wettkampfort. Hier ist also für Spannung gesorgt. Des Weiteren kann es den SV Ladekop treffen, der mit Anschütz-Lathen und dem SV Stuhr zwei starke Gegner hat.