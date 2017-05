„Schutzmann alter Schule“ nimmt Abschied

Der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Nordhorn, Karl Sandfort, wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Einen Nachfolger gibt es auch schon.

In den Ruhestand verabschiedet wurde am Freitag Erster Polizeihauptkommissar Karl Sandfort (links) vom Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Karl-Heinz Brüggemann Foto: Konjer

Gildehaus. Man muss schon Karl Sandfort heißen, um seinen 39. Hochzeitstag in Gesellschaft von einigen Dutzend Polizeibeamten zu feiern. Dass auch Ehefrau Sieglinde das ganz in Ordnung fand, war dem Umstand geschuldet, dass dieses wichtige Familiendatum mit einem noch bedeutsameren Termin in der Berufslaufbahn ihres Mannes zusammenfiel: Am gestrigen Freitag wurde der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes beim Polizeikommissariat Nordhorn, der Erste Polizeihauptkommissar Sandfort, in den Ruhestand verabschiedet.

Dieser formelle Akt erfolgte im Rahmen eines festlichen Mittagessens mit Familie, Freunden und Kollegen im Landgasthaus Niermann in Gildehaus. Die Wahl des eher peripheren Ortes kam auch nicht von ungefähr. Im gleichen Lokal war vor 39 Jahren die Sandfortsche Hochzeit gefeiert worden.

Als „Schutzmann der alten Schule und aus Überzeugung“ charakterisierte der Leiter der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, der Leitende Polizeidirektor Karl-Heinz Brüggemann, den in Nordhorn geborenen und auf dem elterlichen Bauernhof in Waldseite aufgewachsenen Karl Sandfort. Der „Grafschafter Ureinwohner“ habe sich in seinem geliebten Beruf als „überaus kompetent und als Fachmann in allen Einsatzlagen“ bewiesen. Nicht immer sei er ein leichter Diskussionspartner gewesen, aber stets ein fairer Kämpfer für die Sache und ein Anwalt in den Belangen seiner Mitarbeiter. „Lieber Karl, dein Rat war mir immer sehr wichtig“, betonte der Inspektionsleiter.

Bevor Brüggemann dem Scheidenden – einen Tag nach dem Pensionierungsstichtag, nämlich dem 62. Geburtstag – die Entlassungsurkunde überreichte, zeichnete er dessen zielstrebigen und auf die Heimatregion fokussierten Berufsweg nach: Nach dem Abitur auf dem Bentheimer Burg-Gymnasium und nach vierjähriger Bundeswehrzeit trat Karl Sandfort 1978 in den Dienst der Landespolizei ein. 1979 kam er zum damaligen „Polizeiabschnitt“ Grafschaft Bentheim. Hier war er 1998 maßgeblich an der Einführung des „Bedarfsorientierten Schichtdienstmanagements“ beteiligt und „Garant für dessen Funktionieren bis heute“.

Nach der Polizeireform 2004 wechselte Sandfort vorübergehend nach Lingen. 2005 kam er als Schichtdienstleiter beim Polizeikommissariat Nordhorn auf seiner Wunschdienststelle an. Zugleich erreichte er als Erster Polizeihauptkommissar den Spitzendienstgrad des gehobenen Dienstes.

Humorvoll ging die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Polizeioberrätin Dr. Hannah Timmer, auf die Eigenarten ihres Kollegen ein, der nicht nur wegen seiner Körperlänge „Karl der Große“ genannt werde. Beispielsweise spiegele sich seine Verlässlichkeit in minutiös eingehaltenen Ritualen wie der täglichen Frühstücksrunde.

„Ich habe es nie bereut, Polizist geworden zu sein. Die Uniform habe ich immer gern getragen“, bekannte Karl Sandfort. „Und ich habe das Glück gehabt, immer wieder nach Nordhorn zu kommen.“ Ein bisschen Wehmut beschleiche ihn schon, denn: „Es war für mich eine sehr, sehr gute Zeit.“

Dass Heinz Wübben das eines Tages auch sagen kann, ist dem bis dato in Bentheim Dienst tuenden Polizeihauptkommissar zu wünschen. Ihn beauftragte Brüggemann mit der Nachfolge Sandforts. Dienstbeginn: 1. Mai.