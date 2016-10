dpa Aleppo. In Aleppo hat es kurz nach Beginn einer neuen Waffenruhe Schusswechsel zwischen Soldaten des Regimes und Rebellen gegeben. Beide Seite machten sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich. Am Morgen war eine von Russland und Syrien erklärte Waffenruhe in Kraft getreten. Sie soll bis 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehen. Wie staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, will die Armee die Waffenruhe auf die Tagstunden am Freitag und Samstag ausdehnen.