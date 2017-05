Schulz: SPD soll stärkste Partei im Bund werden

dpa Schweinfurt. Trotz der verlorenen Landtagswahlen und sinkender Umfragewerte glaubt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz weiter an einen Sieg bei der Bundestagswahl. Die SPD habe eine Durststrecke hinter sich, sagte er beim Landesparteitag der Bayern-SPD in Schweinfurt. Dennoch stehe sie heute besser da als Ende Januar vor seiner Nominierung. Damals lag die SPD bei nur 20 oder 21 Prozent, jetzt liege sie bei 26 oder 27 Prozent, sagte Schulz. Das sei zwar nicht das, was die SPD brauche, um Kanzlerin Angela Merkel abzulösen. Dennoch sei die SPD entschlossen, stärkste Partei zu werden.