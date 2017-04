Schulterschluss im Rad-Tourismus der Region

Rheine. Es ist ein ganz besonderes „Schmankerl“, das Birgit Rudolph vom Verkehrsverein Rheine in petto hat: In Zusammenarbeit mit dem VVV Stadtmarketing Nordhorn und der Tourist Information Meppen bietet der Verkehrsverein ab sofort eine Rundreise für Radfahrer an, die es in sich hat. „Radgenuss am Fluss“ führt die Radfahrer entlang der drei Flüsse Vechte, Ems und Hase. Halt gemacht wird nicht nur in der Emsstadt Rheine, sondern auch in Nordhorn und Meppen. Und natürlich liegen zahlreiche Gaststätten und Hotels am Wegesrand – typisch regionales Flair soll garantiert sein.

Um das Projekt vorzustellen und einen Abschnitt der späteren Touristenstrecke zu erkunden, kamen am Mittwochnachmittag Vertreter aus Rheine, Nordhorn und Meppen zusammen. Auf dem Programm stand eine Radtour zum Kloster Bentlage bei Rheine. Später kehrte man ein im Hotel Lücke in Rheines Altstadt.

„Dass wir nun den Startschuss für dieses Angebot geben können, freut mich besonders“, sagte Peter Lüttmann, Bürgermeister von Rheine: „Mit dem Fokus auf Radtourismus liegen wir goldrichtig, denn immer mehr Menschen möchten Urlaub in der Region machen.“ Nur mal eben weg – für zwei, drei Tage – das sei das, wonach heute viele Reisende suchen.

Zwei oder drei Übernachtungen: Genau das bietet auch das Programm „Radgenuss am Fluss“. In regionalen Hotels der Drei- und Vier-Sterne-Kategorie können die Radfahrer nächtigen, tagsüber genießen sie die lokale Gastronomie. Die Zusammenarbeit der drei Kommunen soll vor allem dafür sorgen, dass nicht nur Urlauber aus der Ferne, sondern auch aus der Region das „Urlaubsziel Heimat“ neu entdecken, wie Birgit Rudolph erläuterte. „Wir möchten den Einheimischen zeigen, welche Vielfalt ihnen offensteht“, betonte die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins.

Thomas Berling, Bürgermeister der Stadt Nordhorn, zeigte sich begeistert vom Projekt. „Toll, dass wir mit diesem Projekt Grenzen aufbrechen und interkommunal zusammenarbeiten können“, sagte er – und lud prompt Peter Lüttmann ein, ihn in Nordhorn zu besuchen und sich über Radverkehrskonzepte auszutauschen. Auch Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein kam ins Schwärmen. Er sagte: „Direkt vor der Haustür haben wir ein riesiges Potenzial, das wir nun nutzen können.“

In einem Punkt waren sich alle drei Gemeindeoberhäupter einig: Der nächste logische Schritt wäre eine passende Smartphone-Applikation für die Radtouristen. Um künftig noch mehr Reisende – aus der Nachbarschaft und aus der Ferne – den Urlaub in der Region zu versüßen.