Schulpreis bringt große Aufmerksamkeit

Schüttorf. Es geht ganz schnell, dann ist der Lichthof voll: Alle Schüler strömen in den großen Eingangssaal der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf, um Entspannungsübungen zu machen. Aus den Lautsprechern klingt ein aktueller Hit aus den Charts. Alle Schüler, Lehrer und Betreuer stehen in der Halle und machen die Bewegungen nach, die die Kinder der dritten Klasse auf einer kleinen Bühne vortanzen. Alltag in der Schule, die im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde: 100.000 Euro Preisgeld gab es und die Ehre, sich als beste Schule Deutschlands bezeichnen zu können.

Vorsprung beim Thema Inklusion

Hinter den Grundschülern liegen 110 Minuten konzentrierter Unterricht. „Die Entspannungsübung leitet in den zweiten Vormittagsteil über“, sagt Heinrich Brinker. Der 59-Jährige ist seit mehr als 20 Jahren Leiter der Grundschule. Seit gut 13 Jahren verfolgen er und sein Team in der Schule ein Inklusions-Konzept, also schon Jahre, bevor die Landesregierung 2013/14 in Niedersachsen die Inklusion einführte. „Wir hatten auf andere Schulen einen Vorsprung von neun Jahren“, sagt Brinker.

Inklusion – immer noch umstritten bei Eltern und Lehrern. Der Anspruch ist eigentlich folgender: Kein Mensch soll ausgegrenzt werden, sondern als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft angesehen werden, auch wenn er oder sie auf irgendeine Weise behindert ist. Übertragen auf die Schule heißt das: Kinder, die einen besonderen Förderbedarf haben, müssen nicht mehr auf eine Förderschule gehen, sondern werden an einer Regelschule unterrichtet.

An der Grundschule auf dem Süsteresch klappt das besonders gut, fand vor einem Jahr die Jury des Deutschen Schulpreises. Wenn man mit Brinker durch die Schule mit 265 Kindern läuft, kommt einem der Gedanke: Vielleicht funktioniert das hier deshalb so prima, weil der Rektor und sein Team sich viele Anregungen auch von Förderschulen geholt haben. 88 Kinder haben einen Migrationshintergrund, 28 Kinder müssen in besonderer Weise gefördert werden.

Klare Strukturen, eigenes Tempo

Es gibt klare Strukturen im Tagesablauf, an die sich Schüler und Lehrer halten müssen. Die Kinder haben viel Freiraum, sich mit dem Unterrichtsstoff zu befassen. Im Grunde sollen sie sich den Unterrichtsstoff ihrem eigenen Tempo und Fähigkeiten gemäß selber aneignen. „Wir Lehrer sind keine Vorturner, sondern verstehen uns eher als Coaches, die Hilfen geben“, sagt Konrektorin Heike Draber.

Seit der Verleihung des Schulpreises haben 500 Fachleute, Lehrer und Wissenschaftler die kleine Schule besucht. Auch Medienpromis waren da: Comedian Luke Mockridge drehte einen Film für seine Show, ebenso besuchte Felix vom KiKa die Schule.

Tabletts statt Porsche

Und dann wäre da noch die Sache mit dem Porsche. Brinker hatte im vergangenen Jahr gesagt: Wenn die Schule den Preis gewinnt, kauft er für das Geld einen Porsche. „Eigentlich fanden das alle gut“, sagt Brinker augenzwinkernd. „Nein, die Jungen fanden das gut“, widerspricht Draber, ebenfalls augenzwinkernd. Zwar stellte ein Vater bei der triumphalen Rückkehr von Berlin einen als Geschenk verpackten Porsche vor den Bahnhof, aber einen Schul-Sportwagen kaufte Brinker natürlich nicht. Von dem Preisgeld wurden 25 Ipads angeschafft. Nach Beschluss des Schülerparlaments soll auf dem Schulhof außerdem ein Niedrigklettergarten entstehen und ein Kunstatelier eingerichtet werden.

Beim Deutschen Schulpreis bewertet eine Jury die Schulen in sechs Kategorien: Es geht nicht nur um Leistung, sondern auch um den Umgang mit Vielfalt, die Unterrichtsqualität oder das gesamte Schulleben. Eine inzwischen gegründete Deutsche Schulakademie soll dafür sorgen, dass auch andere Schulen von den Erfahrungen der Preisträger profitieren, sagt Sprecher Michael Herm. Der nächste Deutsche Schulpreis wird am 29. Mai in Berlin vergeben.