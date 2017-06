Schulbus brennt im Emsland aus

Völlig ausgebrannt ist am Freitagmorgen ein Schulbus in Werlte. Der Fahrer versuchte noch die Flammen zu löschen und wurde dabei verletzt.

gn Werlte. Der unbesetzte Schulbus geriet am Freitagmorgen auf der Hauptstraße in Brand. Der 76-jährige Fahrer war gegen 9.30 Uhr von der Schule in Richtung des Firmenbetriebshofes unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes schlugen plötzlich Flammen aus dem Bereich des Motorraumes. Der Busfahrer versuchte Polizeiangaben zufolge vergeblich, das Feuer abzulöschen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Werlte war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Von der Polizei wird der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Video Bus brennt völlig aus Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Werlte: Ein Bus ist heute in Werlte aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrannt.