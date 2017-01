Schüttorfer Volleyballer sind auf die Revanche aus

his Schüttorf. Für die Volleyballer des FC Schüttorf 09 geht es nach der Weihnachtspause direkt wieder in die Vollen. Heute Abend (19.30 Uhr) ist das Team von Trainer Stefan Jäger bei VV Humann Essen zu Gast. Mit dem Tabellenfünften haben die Obergrafschafter noch eine Rechnung offen. Denn im Hinspiel in der Vechtehalle gewannen die 09-Akteure zwar den ersten Durchgang mit 29:27, mussten die folgenden drei Sätze aber den Gästen aus dem Ruhrgebiet überlassen. „Da haben wir eine schwache Leistung gezeigt. In Essen wollen wir uns anders präsentieren und Revanche für die Heimniederlage nehmen“, betont Jäger.

Dabei hat der Schüttorfer Coach auch die vergangene Saison im Hinterkopf. Denn auch in der Spielzeit 2015/16 mussten sich die Schüttorfer in heimischer Halle mit 1:3 geschlagen geben, nahmen dafür aber aus Essen einen 3:1-Sieg mit. „Das wollen wir in dieser Saison genauso machen“, sagt Jäger, für den Spiele gegen VV Humann immer etwas Besonderes sind. Schließlich kommt Jäger selbst aus der starken Volleyball-Jugendarbeit des Carl-Humann-Gymnasiums in Essen, das dem Verein seinen Namen gegeben hat. „Ich verliere sowieso sehr ungern, aber gegen Humann gilt das besonders“, so Jäger. In dieser Saison zeigen sich die kampfstarken Gastgeber bislang aber von ihrer besten Seite. Mit 23 Punkten haben die „Humänner“ sieben Punkte mehr auf ihrem Konto als der FC 09 und führen das obere Tabellen-Mittelfeld an.

Die kurze Weihnachtspause haben alle Akteure im Schüttorfer Kader gut überstanden. Beim Trainingsstart am Montag dieser Woche war das Team komplett. Und auch heute Abend kann Jäger voraussichtlich auf alle Spieler seines 13er-Kaders zurückgreifen. Dazu kommt mit Mats Stromberg noch ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs, das als zweiter Libero neben Swen Kahofer mit von der Partie ist.

In Essen wollen die Schüttorfer zum Start in den zweiten Saisonabschnitt ein Ausrufezeichen setzen. Denn mit dem Abschneiden in der Hinrunde ist der FC 09 alles andere als zufrieden. „Wir sind gut in die Saison gestartet, haben dann aber unseren Faden verloren“, sagt Jäger angesichts der Tatsache, dass sein Team zwar aus den ersten fünf Partien vier Siege holte, anschließend aber bis in den Tabellenkeller durchgereicht wurde. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den TVA Hürth gelang vor Weihnachten im ersten Rückrundenspiel ein wichtiger Sieg. An diese konzentrierte Teamleistung wollen die Schüttorfer auch heute Abend anknüpfen. „Wir haben uns für die Rückrunde viel vorgenommen“, unterstreicht Jäger die Ambitionen seines Teams, das aktuell auf Tabellenplatz acht steht, dem die Verfolger aus der unteren Tabellenhälfte aber noch dicht im Nacken sitzen.