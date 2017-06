Schüttorfer Musikverein gibt Jahreskonzert

his Schüttorf. Für den jungen Dirigenten Robert Boltz aus Essen war es seine Jahreskonzert-Premiere. Mit der abwechslungsreichen Musikreise durch „Marsch & Polka“, „Musical & Revue“ und „Rock & Pop“ unterstrichen die Musiker, dass die Zusammenarbeit auf Anhieb passt.

Durch den Abend führte gekonnt und mit Wortwitz Matthias Reckzügel. Er sagte nicht nur die Programmpunkte an, sondern versorgte das Publikum auch mit Hintergrundinformationen. In einem Interview gab Reckzügel zudem Robert Boltz die Gelegenheit, sich den Schüttorfern vorzustellen. Der Ostwestfale hat in Essen und den Niederlanden Musik und Dirigent studiert und ist als Leiter von zwei Orchestern viel unterwegs. Mit dem Schüttorfer Musikverein hatte er sich in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet. Allein geografisch ist noch Luft nach oben. So trat Boltz in ein Fettnäpfchen, als er seine neue musikalische Heimat im Emsland verortete.

Die Reise begann mit „La Storia“ des Komponisten Jacob de Haan mit einem neueren Stück. Anschließend ging es mit dem „Phantom der Oper“ nach einem Arrangement von Warren Barker über 100 Jahre zurück in die Pariser Unterwelt. Der dritte Halt war in Russland Peter Tschaikowskis „Andante Cantabile“. Den vierten Stopp legte der „Musik-Express“ mit „König der Löwen“ nach dem Arrangement von John Higgins in Afrika ein. Vor der Pause rückte aber wieder die Musikwelt in der Heimat in den Mittelpunkt.

Verein hat sich erfolgreich verjüngt

Unter viel Beifall wurde Ludwig Lübke von Dieter Fehren, dem 1. Vorsitzenden des Regionalmusikverbandes Emsland/Grafschaft Bentheim, für seine 50-jährige Mitgliedschaft im Musikverein Schüttorf mit einer Ehrennadel in Gold mit Diamanten ausgezeichnet. Lübke, der von der Klarinette bis zum Saxophon verschiedene Musikinstrumente beherrscht, hat den Musikverein in den vergangenen Jahrzehnten bereichert. Von 1992 bis 1996 war er Vorsitzender des Vereins. Außerdem engagiert er sich seit Jahren in der Jugendausbildung. Dass diese Arbeit Früchte trägt, wurde auch am Sonnabend im Theater der Obergrafschaft deutlich. Da saßen Jung und Alt nebeneinander und ließen ihre Instrumente erklingen. „Es ist uns gelungen, uns in den vergangenen Jahren enorm zu verjüngen. Ich bin mittlerweile einer der letzten von der alten Truppe“, sagte Lübke.

Nach der Pause erhöhte der „Musik-Express“ weiter das Tempo. Über die Schweiz mit „Wihelm Tell“ ging es mit dem „Lausitzer Marsch“ von Johann Brussig in Richtung Ostdeutschland. Danach wurde es mit Fernsehmelodien von Ron Goodwins „Miss Marple“ und Fred Strittmatters „Dick und Doof“ wieder international. Die große weite Welt konnten die Besucher mit dem Medley „A Tribute to Frank Sinatra“ aus der Feder von Rieks van der Velde schnuppern. Zu den Melodien der „Muppet Show“ brachten die Orchestermitglieder einige von Jim Hensons Figuren mit auf die Bühne. Zum Abschluss des Programms dirigierte Robert Boltz mit Benny Andersons „Thank you for the Music“ ein Stück, das den Besuchern aus der Seele sprach. Denn die Musiker wurden nach zwei Zugaben mit stehenden Ovationen verabschiedet. Am Sonntag, 18. Juni, geht der Musikverein im Bad Bentheimer Kurpark bereits auf seine nächste musikalische Reise.