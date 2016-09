Schüttorfer „Hölle“ zieht Läufer in ihren Bann

Schüttorf. „Wahnsinn“, „megastark“, „einfach toll“ - der „Höllenlauf“ im Sportpark des FC Schüttorf 09 hat am Sonnabend viel Lob eingeheimst. Teilnehmer und Zuschauer waren gleichermaßen begeistert von der vierten Auflage des extremen Laufwettbewerbs, der in der Grafschaft Bentheim seinesgleichen sucht. Auch Organisator Wilhelm Hermsen aus der Laufabteilung des FC 09 strahlte am Ende des Tages. „Viele sind zu mir gekommen und haben gesagt, dass es unsere bislang beste Veranstaltung war. Das freut mich natürlich“, sagte Hermsen, der in den vergangenen Monaten mit seinem Team intensiv daran gearbeitet hat, dass Läufer und Zuschauer gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Diese Rechnung ging auf. Mit mehr als 850 Startern in drei Läufen konnte der Extremlauf einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Eine deutliche Steigerung zum vergangenen Jahr, als mit rund 650 Starten ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestellt worden war.

Die ersten beiden Läufe, die um 12 und 14 Uhr gestartet wurden, waren mit jeweils 333 Startern sogar ausgebucht. Aber auch beim dritten Lauf, der um 16 Uhr auf den „Höllentrip“ geschickt wurde, war die Resonanz mit mehr als 200 Ausdauersportlern noch groß. Dennoch blieb das besondere Event im Sportpark immer überschaubar.

„Wir wollen eine Veranstaltung nach dem Motto klein aber fein auf die Beine stellen. Bei 1000 Teilnehmern ist deshalb hier im Sportpark auch die Grenze“, sagt Hermsen und spielt dabei darauf an, dass es in der boomenden Hindernis-Laufszene inzwischen auch Veranstaltungen gibt, bei denen mehrere Tauend Teilnehmer auf waghalsige Strecken geschickt werden. Für den Initiator des Schüttorfer Laufes gibt es da aber Grenzen. „Wir möchten die Teilnehmer nicht mit Stromschlägen oder Eiswasser quälen“, sagt Hermsen mit Blick auf die immer extremer werdenen Laufangebote.

Der vierte Höllenlauf zeigte am Sonnabend, dass solche Extreme auch gar nicht nötig sind, um bei den Teilnehmern das Adrenalin im Körper zur Wallung zu bringen. Ob als Einzelstarter oder in der Gruppe, den Höllenläufern war der Spaß an der Anstrengung und besonderen Herausforderung anzumerken.

Mit Riesenrutsche ins Schlammbecken

Für mehr Attraktivität sorgt aber auch Hermsen mit seinem Team Jahr für Jahr. So feierten in diesem Jahr mit den Hindernissen „Teufelszunge“ und „Höllenwächter“ zwei neue Attraktionen auf der Strecke Premiere, die für viel Aufmerksamkeit sorgten. Bei der „Teufelszunge“ mussten die Teilnehmer zunächst eine rund fünf Meter hohe Wand erklimmen, von der aus es mit einer Riesenrutsche ins Schlammbecken ging. Mit den „Höllenwächtern“ wartete außerdem ein spezieller Clou. Zum ersten Mal standen den Teilnehmern menschliche Hindernisse im Weg. Die American Football-Mannschaft der Nordhorn Vikings bildete auf der Strecke ein Spalier, das je nach Laune mal leichter und mal schwerer zu überwinden war.

„Die Vikings haben ein gutes Gespür gezeigt. Wer mit aller Macht versucht hat, durch die Reihen zu kommen, wurde auch schon härter getackelt“, berichtet Hermsen. Für viele Starter war die menschliche Wand sogar das schwerste Hindernis von allen. Wie den vergangenen Jahren reichte es für die Teilnehmer aber nicht aus, möglichst schnell den Parcours über 1600 Meter mit seinen unterschiedlichen Hindernissen, die mal Kraft und mal Geschicklichkeit verlangten, fünfmal zu durchlaufen. Nach dem Zieleinlauf ging es für alle zum Bogenschießen. In der Boule-Halle des FC 09 schossen die Höllenläufer drei Pfeile auf die bunten Scheiben – und konnten je nach Trefferbild wichtige Zeit gutmachen oder verlieren. Dieses nur schwer einzuschätzende Element kommt vor allem bei den Topläufer zum Tragen.

Imke Sumbeck wird Zweite

Denn das Gesamtklassement wird dadurch immer wieder ein Stück weit durcheinander gewürfelt. So in diesem Jahr in der Frauenkonkurrenz. Dort hatte Vorjahressiegerin und Lokalmatadorin Imke Sumbeck zwar mit 46:06 Minuten die beste Laufzeit, die Schüttorferin, die für den LC Nordhorn startet, handelte sich beim Bogenschießen aber die entscheidende Strafzeit ein. So ging der Sieg an Sarah Backsmann vom Union Meppen. Sumbeck schaffte als Zweite aber erneut den Sprung aufs Treppchen.

Bei den Männern hatte Andreas Lange von der LG Braunschweig die Nase vorn. In 36:37 Minuten war er auf der Strecke so schnell unterwegs, dass er sich beim Bogenschießen sechs Strafminuten erlauben konnte. Für die meisten Teilnehmer spielte die Strafzeit beim letzten Wettbewerb allerdings keine Rolle. Viele freuten sich darüber, überhaupt einmal Erfahrungen mit den professionellen Bögen zu machen, die die Bogenschützen-Abteilung des FC 09 mit ihren Helfern zur Verfügung stellte. Denn für den Großteil der mehr als 850 Höllenläufer war auch auf der Strecke das Dabeisein das Entscheidende. Viele traten in kleineren oder größeren Gruppen aus Freundeskreisen, Firmen oder Sportkollegen an – und warteten am Ende eines Hindernisses immer so lange, bis alle aus dem Team die Herausforderung erfolgreich gemeistert hatten.

Kinder-Höllenlauf

Viel Aufmerksamkeit und Zuspruch bekam auch der Kinder-Höllenlauf der auf dem Sportplatz vom „Team Jugend“ des FC 09 ausgerichtet wurde. In verschiedenen Altersklassen gingen mehr 150 junge Läufer an den Start – und wurden beim Überwinden ihrer Hindernisse von Eltern und Bekannten lautstark angefeuert. Der Höllenlauf-Nachwuchs ging dabei mindestens mit dem gleichen Spaß und Ehrgeiz an den Start, wie es die Erwachsenen Extremsportler nebenan taten.