Schüttorfer Gewerbegebiet stößt an seine Grenzen

Das Schüttorfer Gewerbegebiet am Autobahnkreuz, hier in einer Archivaufnahme von 2015. Fotos: Meppelink/Schönrock

Schüttorf. Ein schwieriges Jahr mit vielen Herausforderungen ist es gewesen, sagte Manfred Windhaus im Jahresgespräch mit den GN. „Insbesondere die Flüchtlingskrise habe alle Beteiligten stark gefordert“, blickt der Schüttorfer Stadtdirektor und Samtgemeindebürgermeister auf 2016 zurück. „Mein Dank gilt der Bürgerschaft, den vielen Ehrenamtlichen, dem Rat und insbesondere auch den Mitarbeitern in der Verwaltung. Viele sind in dieser Zeit an ihre Leistungsgrenzen gegangen.“ Für die weitere Verwendung der bislang noch eingelagerten Wohnmodule soll bis zum Abschluss des 1. Quartals eine Entscheidung getroffen werden.“ Entweder wir benötigen sie für neue Flüchtlinge, oder wir bauen sie zu kleinen Wohnungen um“, erklärte Windhaus.

ISEK und Einzelhandel

Trotz dieser schwierigen Zeit sei 2016 für die Samtgemeinde insgesamt erfolgreich gewesen, in dem konzeptionell viel umgesetzt werden konnte. So etwa der Brandschutzbedarfsplan. Auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sowie das Einzelhandelskonzept wurden erarbeitet.

Positiv bewertet der Stadtdirektor die zurückliegenden Projekte aus der Stadtsanierung wie etwa die Sanierung der Jürgenstraße. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Für die Verzögerung können wir uns bei den betroffenen Anliegern nur entschuldigen. Aber Unwägbarkeiten gibt es leider immer“, so Windhaus. Die Bauarbeiten am Kreisverkehr in Samern seien hingegen früher als geplant abgeschlossen gewesen.

Rekordzahlen im Freibad

Auch die neue Weihnachtsbeleuchtung hob er hervor. In diesem Zusammenhang kündigte der Stadtdirektor an, dass in diesem Jahr 90 Rademacher- und Vulkanleuchten in der Innenstadt mit LED-Leuchten umgerüstet werden sollen. Zusätzlich ist geplant, weitere rund 1000 Lampen umzurüsten, hier wird mit einer Einsparung von rund 75 Prozent gerechnet. Auch die Jahnhalle soll mit LEDs ausgestattet werden. Das sanierte Freibad wurde mit rund 25.000 Besuchern hervorragend angenommen, „Das ist das zweitbeste Besuchsergebnis nach 2006, wo wir rund 27.800 Besucher hatten“, freute sich der Stadtdirektor. „In diesem Jahr werden wir noch neue Fahrradständer anbringen und der Förderverein wird einen Outdoor-Kicker kaufen.“ Zudem soll das WLAN im Freibad ausgebaut werden.

Soziokulturelles Zentrum

Ein Höhepunkt des Jahres sei der Gewinn des Deutschen Schulpreises durch die Grundschule auf dem Süsteresch gewesen sowie die Errichtung der neuen Wanderkarte. „Hier haben die Ehrenamtlichen sehr viel Arbeit investiert“, lobte Windhaus.

Weniger begeistert zeigte sich Manfred Windhaus bezüglich des geplanten Windparks, der schlussendlich wegen Einwänden der Bundeswehr nicht zustande gekommen ist. „Das Ergebnis möchte ich nicht bewerten. Aber man hätte sich dort viel Zeit sparen können.“ Zum viel diskutierten Thema Soziokulturelles Zentrum betonte Windhaus, dass man dieses im vergangenen Jahr bewusst verschoben habe. „Wir haben so die Option auf Fördergelder aus dem ISEK, für die wir uns 2017 bewerben wollen.“ Er gehe davon aus, dass bis Mai eine Entscheidung gefallen ist.

Schulen

Viel investiert worden ist im vergangenen Jahr bereits in die Schulen. Unter anderem mussten außerplanmäßig 430.000 Euro in die Sanierung des Dachs der Schule auf dem Süsteresch investiert werden. „Das wird sich auch in 2017 fortsetzen. Hier sind Mittel in Höhe von 650.000 Euro angesetzt“, sagte Kämmerer Gerhard Verwold. Im Kindergartenbereich sollen zum Sommer außerdem 15 neue Krippenplätze fertig sein.

Erweitern oder nicht? Vor dieser Frage steht die Stadt bei Thema Gewerbegebiet. 2016 wurden nach Angaben von Manfred Windhaus 57.110 Quadratmeter an Gewerbeflächen veräußert. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben für Rekordeinnahmen von 8,44 Millionen Euro gesorgt. Noch sind rund 138.000 Quadratmeter frei. „Das Gewerbegebiet ist endlich. Wir müssen uns dann überlegen, ob es erweiterbar ist“, sagt Manfred Windhaus. Bauanträge wurden im vergangenen Jahr 95 gestellt (gewerblich und privat).

Feuerwehr

Ein großes Projekt für 2017 ist für Manfred Windhaus zudem die Standortfrage der Schüttorfer Feuerwehr. Eine Machbarkeitsstudie soll klären, ob das Gebäude saniert wird, oder ob ein Neubau notwendig ist. „Es sind erhebliche Maßnahmen notwendig. Den Plan werden wir nach der Sommerpause anstoßen“, sagte Windhaus.