Schüttorfer Freibad zieht positive Bilanz 2016

Schüttorf. Schwimmmeister Frank Schenkbier ist froh, dass es seit einigen Wochen durchgehend warm ist. Denn erst dann kommen die Besucher in Scharen, das ist in Schüttorf nicht anders als in anderen Freibädern. Und doch gibt es in Schüttorf eine Besonderheit: Zum Saisonbeginn war die drei Meter breite und 14 Meter lange Rutsche fertiggestellt, auf der sich drei bis fünf Besucher nebeneinander ins kühle Nass stürzen können. Dafür ist das Kinderbecken an dieser Stelle verschwunden und dorthin gewandert, wo früher die Liegewiese war. Dort gibt es nicht nur einen von Felsen umstandenen Badebereich für die Kleinsten, sondern durch zehn verschiedene Varianten bei den Wasserspielen sollen Kinder auch aktiv werden – was sie sichtlich tun. „Wenn wir die Kinder kriegen, dann kommen auch die Erwachsenen“, lautet die Erfahrung des Schwimmmeisters. Am Eingangsbereich ist das gut abzulesen, wo ganze Familien auf Einlass warten.

Aber entscheidend bleibt das Wetter, wie die Besucherstatistik bis Mitte August ausweist. Bei wechselhaftem Wetter bleiben die Leute erst einmal zu Hause. Erst wenn es nicht mehr zu übersehen ist, dass ein Hoch mit Temperaturen von über 30 Grad stabil bleibt, packen die Schüttorfer ihre Badesachen. Am Mittwoch waren es 32 Grad und wieder waren um 13 Uhr Besucherzahlen zu vermelden, die ein Überschreiten der 1000er-Grenze schon um 15 Uhr anzeigten. Und mit Hilfe der Solaranlage wurde auch eine Wassertemperatur von über 26 Grad erreicht, normalerweise sind es eigentlich immer mindestens 22 Grad. In der Spitze waren es seit Mitte August sogar über 1300 Leute, die zwischen 13 und 19 Uhr die Eingangstore passierten. Denn nur in den Ferien hatte das Schüttorfer Freibad durchgehend von neun Uhr an geöffnet, manchmal auch bis 20 statt 19 Uhr. Geblieben sind dreimal pro Woche die Zeiten für die Frühschwimmer von 6.30 bis 9 Uhr montags, mittwochs und freitags.

Nur 2006 hat es einen Supersommer gegeben, an den sich wegen des „Sommermärchens“ Fußballweltmeisterschaft in Deutschland viele erinnern werden: Seinerzeit fanden 27.883 Besucher den Weg ins Freibad. Der schlechteste Wert war 2011 mit nur 10.629 Badegästen zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr waren es 15.286 Besucher. Diese Zahl war schon am Dienstag mit über 23.000 Gästen bei Weitem überschritten. 2014 und 2015 waren es nach Schätzungen von Frank Schenkbier 600 bis 700 Besucher täglich bei Temperaturen von über 30 Grad, in diesem Jahr lagen diese Zahlen zwischen 900 und 1300. Und da sieht auch der Schüttorfer Schwimmmeister die neuen Angebote als Lockmittel vor allem für Kinder und Jugendliche, was die Verantwortlichen natürlich freut, weil sie jetzt wissen, dass sie mit ihrem Konzept richtig gelegen haben. Auch der Bürgermeister ist sehr zufrieden.