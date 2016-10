Schüttorfer Fotograf stellt in Zooschule aus

gn Nordhorn. Die Grafschaft Bentheim wird von unterschiedlichsten Landschaftsformen mit einer artenreichen Flora und Fauna geprägt. Der Naturschutzbund (NABU) Grafschaft Bentheim setzt sich seit Jahren für deren Erhalt ein und möchte gemeinsam mit dem Schüttorfer Naturfotograf Armin Siemering hierfür werben.

Armin Siemering dokumentiert seit vielen Jahren Tiere, Pflanzen und Landschaften seiner Heimat. Mit beeindruckenden Fotos will er Menschen sensibilisieren und auf die Schönheit und Vielfältigkeit aufmerksam machen. In seinem Bildervortrag am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Zooschule des Tierparks Nordhorn wird er neben beeindruckenden Bildern auch interessante Informationen vermitteln. Mit einigen Fotos aus seinem Archiv zeigt der Schüttorfer nach Angaben des NABU, „welche Verluste Flora und Fauna durch die industrielle Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten hinnehmen mussten“. Der Eingang zur Zooschule ist über den Hauptparkplatz des Tierparks ausgeschildert.

Der Eintritt beträgt für NABU-Nichtmitglieder 3 Euro.