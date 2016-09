Schüttorfer fällt nicht auf „falsche Enkelin“ rein

Immer wieder fallen ältere Menschen auf den sogenannten Enkeltrick herein. Unbekannte geben sich dabei als angebliche Enkelkinder aus, die dringend Geld benötigen. Doch Heinz Groothues hat richtig reagiert.

Schüttorf. „Opa, du hilfst mir doch, oder?“, fragt die Stimme am Telefon. Heinz Groothues aus Schüttorf hat ein merkwürdiges Gefühl, nachdem er den Anruf entgegengenommen hat. Es ist der 31. August, ein Mittwoch. Um 11.30 Uhr klingelt sein Telefon, die Zeit weiß er heute noch ganz genau. „Opa, ich bin auf dem Weg zu dir und möchte dich besuchen“, sagt ihm die weibliche Stimme. „Wer ist denn da?“, fragt Groothues. „Na, du weißt doch wer ich bin“, sagt die Stimme. Eine seiner drei Enkelinnen? Doch die Stimme, sie passt nicht. „Ich muss bei einem Rechtsanwalt eine größere Summe Geld hinterlegen“, erklärt ihm die Stimme. „Kannst du mir Geld leihen?“ Groothues macht sich Sorgen. Ist eine seiner Enkelinnen vielleicht in Schwierigkeiten? Vielleicht Franziska? Sie war oft im Ausland unterwegs. „Was hast du denn angestellt?“, fragt er. Das könne sie ihm am Telefon nicht sagen. „Wieviel Geld hast du zuhause?“, fragt ihn die Stimme ganz direkt.

Heinz Groothues sitzt auf seinem Sofa vor dem großen Wohnzimmerfenster. Wenn er an diesen und die dann folgenden Tage denkt, wirkt er immer noch ein wenig eingeschüchtert. Er lebt allein, seine Frau liegt im Pflegeheim. Lange hat er mit sich gerungen, ob er seine Geschichte der Öffentlichkeit erzählen soll: „Doch ich habe mich dann entschieden, es zu tun. Als Warnung an alle.“ Ängstlich wirkt er jetzt nicht mehr, als er das sagt – sondern entschlossen. Heinz Groothues wäre beinahe auf den sogenannten Enkeltrick hereingefallen. Dabei geben sich Unbekannte als Enkel aus, die dringend Geld benötigen, weil sie sich gerade in einer Notlage befinden.

„Ich habe gesagt, dass ihre Stimme irgendwie komisch klingt, so unbekannt“, erzählt der Rentner. „Sie hat mir dann geantwortet, das würde wohl am Telefon liegen, ich würde auch ganz merkwürdig klingen“, berichtet er. „Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr bestimmt keine 50.000 Euro geben kann, soviel habe ich nicht“, erinnert sich der 83-Jährige an das Gespräch.

„Irgendetwas stimmt da nicht“

Um 13 Uhr würde sie bei ihm sein, sagt die Stimme, dann würde sie ihm alles erzählen. „Sie hat mir ausdrücklich gesagt, dass ich mit niemandem darüber sprechen dürfe, sie stehe unter großem Druck.“ Doch in Groothues kommen Zweifel auf. „Irgendetwas stimmt da nicht, habe ich mir dann gedacht.“ Der 83-Jährige will prüfen, ob es tatsächlich seine Enkelin Franziska war, die ihn angerufen hat. „Aus irgendeinem Grund hatte ich ihre Handynummer nicht. Alle anderen Nummern habe ich, nur ihre hatte ich gerade nicht“, sagt Groothues und zuckt mit den Schultern.

Also ruft er seine Tochter an, Franziskas Mutter. Schnell wird dann klar, dass es keine seiner Enkelinnen war, die sich bei ihm gemeldet hat. Heinz Groothues beschließt, die Polizei zu informieren. „Die haben mir gesagt, ich soll auf keinen Fall irgendjemandem die Tür aufmachen. Sie kämen sofort zu ihm.“

Die Beamten zeigen sich ganz offensichtlich, fahren mit einem Streifenwagen auf das Grundstück, um zu zeigen: Wir passen auf. Sie versprechen dem verunsicherten Rentner, nachts verstärkt Streife an seiner Straße zu fahren. Die angebliche Enkelin ist nie vorbeigekommen. „Die werden wohl gesehen haben, dass ich die Polizei gerufen habe“, sagt der Schüttorfer. Doch wäre eine verdeckte Ermittlung nicht erfolgsversprechender gewesen, um die Täter zu fassen? „Das wird auch manchmal so gemacht“, sagt Achim van Remmerden, Pressesprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim. „Doch Erfolg gibt es dadurch nur selten. Die Täter merken offenbar sofort, wenn etwas faul ist“, vermutet van Remmerden.

Groothues schläft schlecht

Trotz der Hilfe der Polizei: Heinz Groothues hat Angst. Die kommenden drei Nächte schläft er auf dem Sofa, jedes noch so kleine Geräusch schreckt ihn auf. „Ich habe zwar drei Kinder, doch die leben alle mindestens 200 Kilometer weit weg“, sagt er. Er braucht eine Weile, bis er sich von dem Schock erholt hat.

Dennoch hat er in dieser Situation richtig gehandelt, ist nicht auf die Betrüger hereingefallen, wie so viele andere vor ihm. „Die Betrüger suchen ihre Opfer meist willkürlich aus dem Telefonbuch aus“, erklärt Achim van Remmerden. „Vermutlich suchen sie nach Namen, die älter klingen und geben sich dann als Enkelkinder aus. Leider kommt das immer wieder vor.“ Eine unbekannte Person kommt dann zu dem Opfer und gibt sich als Bote aus, der das Geld überbringen soll. Geschnappt werden die Täter nur selten.

Heinz Groothues ist jedenfalls sehr dankbar für den tatkräftigen Einsatz der Bentheimer Polizisten. Einige Tage später, nachdem sich der Schock gelegt hatte, bedankte er sich sogar persönlich auf der Wache. Neben seinem Telefon liegt jetzt immer ein gelbes Din-A4-Blatt mit allen Telefonnummern der Familie. „Dann kann ich schnell reagieren, wenn etwas ist und muss nicht erst in meinem Adressbuch suchen.“