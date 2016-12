„Schüttorf Rocks“: Lokale Bands im „Komplex“

Dieses Musikfestival hat schon Tradition: Das 23. „Schüttorf Rocks“-Festival geht am Montag, 26. Dezember, und am Dienstag, 27. Dezember, ab 19 Uhr im „Komplex“ in Schüttorf über die Bühne.

gn Schüttorf. Der Name ist Programm: Die Kleinstadt in der Grafschaft rockt im Jahrestakt im Jugendzentrum „Komplex“ gemeinsam mit einer Top-Auswahl lokaler Bands, heißt es in der Ankündigung. Gerade die Vielfalt der Gruppen, die in den vergangenen Jahren aufgetreten sind, spiegelt deutlich den eigentlichen Sinn der Veranstaltung wider – jungen, talentierten Bands eine Plattform zu bieten. Und es gelingt immer wieder, die Messlatte für lokale Bands ein Stück höher zu setzen, teilen die Veranstalter mit.

„Schüttorf Rocks“ ist mittlerweile seit 22 Jahren ein fester Bestandteil der Musikkultur in Schüttorf und Umgebung. Jeder Musikinteressierte im Umkreis weiß: Zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen Gänsebraten und Korkenknallen findet im „Komplex“ das ultimative Musikereignis der Grafschaft statt. „Schüttorf Rocks“, das steht für Punk, Trash, Rock, Metal, Grunge, Pop, Drum’n‘ Bass, Hip-Hop, Ska und Spacemusik – und jede Menge Grafschafter aus Nah und Fern, die die Gelegenheit nutzen, sich endlich mal wiederzusehen. Der Eintritt kostet sieben Euro (Kombiticket für beide Tage) beziehungsweise vier Euro (Einzelticket).

Programm im Überblick

Montag, 26. Dezember:

20 Uhr: „Inken & Band“

20.45 Uhr: „Booh!“

21.30 Uhr: „V.I.Pivo“

22.15 Uhr: „ANA“

23 Uhr: „Hart“

23.45 Uhr: „Gilderoy“

0.30 Uhr: „Diversity of Alternation“

Dienstag, 27. Dezember:

20 Uhr: „Dead Motherfroggers“

20.45 Uhr: „on probation“

21.30 Uhr: „Chronicle of the Crowd“

22.15 Uhr: „Drachenfelz“

23 Uhr: „Memories of Fake“

23.45 Uhr: „the redphones“