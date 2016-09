Schüttorf fällt mit starkem Personalwechsel auf

„Komplex“, „Else am See“, Windkraft – die Liste der Streitthemen in Stadt- und Samtgemeinderat in Schüttorf ist lang. Auch personell hat sich viel getan. Auf die Zusammensetzung des neuen Rates darf man gespannt sein.

Schüttorf. 31 Plätze im Schüttorfer Stadtrat sowie 33 im Samtgemeinderat werden die Wähler am Sonntag bei der Wahl vergeben. Derzeit besteht der Samtgemeinderat aus 19 Mitgliedern der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, aus elf SPDlern, jeweils einem Mitglied der Gruppe Wählergemeinschaft Bürger für Bürger (tritt nicht mehr an) und der Schüttorfer Liste sowie einem Fraktionslosen. Im Stadtrat kommen 18 Mitglieder aus der Gruppe CDU/Bündnis 90/Die Grünen, elf aus der SPD, zwei stellt die Gruppe Bürger für Bürger/Schüttorfer Liste.

Haushaltsüberschuss

Eine gute Arbeit wurde der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses der Stadt bescheinigt – einen Haushaltsüberschuss von 1,9 Millionen Euro hat es in Schüttorf bislang noch nicht gegeben. Besonders die Gewerbesteuer spülte Geld in die Stadtkasse. Hier gilt es in den kommenden Jahren zu schauen, wie der inzwischen stark begrenzte Platz im Schüttorfer Industriegebiet erweitert werden kann. Trotz der positiven Stimmen bezüglich der Finanzen mahnen Kritiker – insbesondere von den Grünen – mehr Transparenz in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik an.

Großbauprojekte

Umgesetzt wurden in den vergangenen fünf Jahren Großprojekte wie etwa der Bau des Restaurants „Else am See“, trotz des Protestes einer Bürgerinitiative, die den Naturschutz gefährdet sah und ein hohes Verkehrsaufkommen fürchtete. Die Beratungen in den politischen Gremien zogen sich lange hin, bis die Baugenehmigung endlich vorlag. Auch die Zukunft des Jugendzentrums „Komplex“ beschäftigt Bürger und Politik bereits seit über zehn Jahren – die Diskussionen werden auch im neuen Rat weitergehen. Kommt es sogar zur „großen Lösung“ mit einem Bürger- und Kulturzentrum als generationsübergreifendes Projekt?

Ebenfalls spannend wird es mit dem Thema Windkraft weitergehen. Gegen die Pläne der Politik, insgesamt neun Windkraftanlagen in Engden zu errichten, hatten Bürger bereits angekündigt, eine Sammelklage einzureichen. Mit Gisela Vrielink stellt die Bürgerinitiative sogar eine eigene Kandidatin für den Samtgemeinderat. Ein weiteres wichtiges Thema wird der soziale Wohnungsbau sein. Dazu sollen bald die leer stehenden Wohnmodule aus Holz eingesetzt werden. Diese waren für die Unterbringung von Flüchtlingen von der Firma Busmann gebaut worden.

Personalwechsel

An Personalien sind aus der ablaufenden Legislaturperiode insbesondere der Rücktritt der stellvertretenden Bürgermeisterin Claudia Middelberg (Grüne) zu nennen sowie der Übertritt des FDPlers Jens Uwe Hesping zur CDU, wodurch die Partei ihren einzigen Sitz verlor. Für die Liberalen tritt jetzt Karl-Heinz Bach an. Erstmals für die Schüttorfer Liste kandidiert das SPD-Urgestein Hans Bühring. Er ist – laut der Wählergemeinschaft – von den Sozialdemokraten nicht aufgestellt worden, weil er bei der Bürgermeisterwahl Manfred Windhaus unterstützt hatte. Erstmals steht die Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder (SPD) für den Samtgemeinderat auf dem Wahlzettel.

Einen Umbruch gibt es bei der CDU. Sieben teils langjährige Kommunalpolitiker wie Ulrich Körner ziehen sich zurück. Dafür wurden 13 neue Kandidaten gewonnen.

