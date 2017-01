Schüttorf braucht mehr Wohnraum für Ältere

Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schüttorf beschäftigte sich am Montag mit Fragen der Wohnraumentwicklung. Eine Expertin legte eine Analyse der Wohnsituation in der Vechtestadt vor.

Schüttorf. Wie sieht das Wohnen in Schüttorf in Zukunft aus? Welche Möglichkeiten hat die Stadt, um die Entwicklung zu steuern? – Das waren einige der Fragen, mit denen sich der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt am Montagabend bei der Vorstellung des Wohnraumversorgungskonzepts beschäftigt hat.

Schüttorf wächst

In den vergangenen Monaten wurden für den Landkreis Grafschaft Bentheim in einem gemeinsamen Projekt eine aktuelle Situationsanalyse, eine Prognose und Handlungsanweisungen für die Städte und Gemeinden herausgearbeitet. Janine Constant, Raumplanerin bei der Firma SSR in Dortmund, stellte den Ratsmitgliedern und der Verwaltung die Zahlen und Ausblicke für die Vechtestadt vor. Grundsätzlich sind die Perspektiven für Schüttorf positiv. Anders als in anderen Regionen in der Republik wächst die Einwohnerzahl. In den vergangenen Jahren im Schnitt um 70 Einwohner pro Jahr.

Senioren beachten

Constant wies allerdings darauf hin, dass die Zahlen jüngst mit dem Zuzug von Flüchtlingen durch einen Sonderfaktor beeinflusst wurden. Dennoch: „Schüttorf steht gut da und muss sich aktuell keine Sorgen über Schrumpfungsprobleme machen“, betonte Constant. Im Detail gibt es allerdings mehrere neuralgische Punkte, die zu beachten sind. So verliert die Stadt anders als andere Kommunen in der Grafschaft Senioren über 65 Jahre durch Binnenwanderung, dem Wegzug in benachbarte Orte. Ein wichtiges Ziel für die Zukunft muss es folglich sein, Wohnungsangebote für Ältere zu schaffen. Zumal der „Seniorenberg“ aufgrund der demografischen Entwicklung bis 2030 weiter stark anwachsen werde. „Es wird auch in Schüttorf ein Wachstum von fast 50 Prozent bei den über 65-Jährigen geben“, sagte Constant. So werde vor allem die Nachfrage nach Wohnungen für ein bis zwei Haushalte wachsen.

Ein weiteres Problemfeld sind Wohnungen für Einkommensschwache. Deren Anteil beträgt in Schüttorf aktuell 14 Prozent. Preisgebundene Wohnungen für den kleinen Geldbeutel sind aber nur für 18 Prozent aus dieser Gruppe vorhanden. Ohne ein Gegensteuern wird diese Quote bis 2030 sogar auf 5 Prozent sinken.

Bedarf an Bauplätzen

Groß ist momentan in Schüttorf auch die Nachfrage von Familien nach Bauplätzen für ein Einfamilienhaus. „Der Neubaubedarf ist noch da, aber er ist nicht mehr so groß wie in der Vergangenheit“, sagte Constant mit Blick auf die Zahlen. Entscheidend ist für die Stadt- und Raumplanerin aber, dass der Fokus auf die Innenentwicklung der Stadt gelegt wird. Dazu zählt auch die Übernahme von altem Baubestand durch neue Käufer. Baugebiete auf der grünen Wiese seien ungeeignet. „Die Versorgungs- und Betreuungseinrichtungen müssen schnell zu erreichen sein“, sagte Constant, die auch den optimalen Typ beschrieb: „Kleine, barrierefreie Wohnungen in zentraler Lage.“ In diese Kerbe schlug auch Jan-Hermann Heetderks aus dem Seniorenbeirat der Stadt. Und auch viele Ratsmitglieder sahen sich bestätigt. „Wir fordern seit Jahren den sozialen Wohnungsbau. Ich denke, damit können wir im Rat einen Konsens erzielen“, sagte Lars Timm Kirchmann (SPD).

35 neue Wohnungen pro Jahr bis 2030

Constant lieferte auch konkrete Zahlen. So bestehe bis 2030 ein Gesamtbedarf an 530 Wohnungen, das entspricht 35 neuen Wohnungen pro Jahr. In den vergangenen Jahren seit 2008 hat Schüttorf diese Zahl mit im Schnitt 62 neuen Wohnungen übertroffen. Mit dem Tempo dürfe es vor allem bei Einfamilienhäusern nicht weitergehen.

Problemlösung

Silke Stamme (CDU) stellte die Frage in den Raum, wie die Probleme konkret zu lösen seien. „Wenn wir in Schüttorf keine Baugrundstücke für Familien anbieten, ziehen die Menschen in die Nachbarstädte ab.“ Das nahm Constant auf. Wichtig sei deshalb, als eine Region ohne interkommunale Konkurrenz aufzutreten. Außerdem sollte die Stadt mit in den Prozess eingreifen. Neben der direkten Wohnraumförderung ist es eine Möglichkeit, die Vergabe von Bauplätzen an Investoren daran zu knüpfen, dass auch ein Anteil an günstigem Wohnraum entsteht.

Konzept für Investoren kommt

Bauamtsleiter Dieter Salewski kündigte an, in Kürze ein Konzept mit Rahmenbedingungen für Investoren vorzulegen. Auch das geplante Baugebiet an der Salzberger Straße könnte über Konzeptvergabe ein Pilotprojekt für die Stadt werden. „Ohne die Privatwirtschaft werden wir die Probleme, die auf uns zukommen, nicht lösen können“, sagte Stadtdirektor Manfred Windhaus, der die Strategie der Verwaltung insgesamt bestätigt sah. Für die Zukunft sieht er auch den Landkreis in der Pflicht: „Der Landkreis muss mitsteuern, damit alle Kommunen an einem Strang ziehen.“