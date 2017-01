Schüsse: Ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung

Lingen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von einem Jahr und neun Monate auf Bewährung gefordert. Seine Verteidigerin hatte in ihrem Plädoyer eine möglichst niedrige Strafe auf Bewährung gefordert. Ein Psychiater, der in der Gerichtsverhandlung zu Wort kam, sagte, dass der Angeklagte voll schuldfähig sei, auch wenn eine Persönlichkeitsstörung vorliege. Ein Waffensachverständiger hatte erklärt, dass die bei den Opfern festgestellten Hämatome und leichten Schürfwunden die zu erwartenden Verletzungen bei der Benutzung des Luftgewehres auf diese Entfernung gewesen seien.

Prof. Dr. Bernhard Weiner aus Meppen forderte als einer der Opfervertreter 250 Euro Schmerzensgeld pro Opfer. Er wies in der Verhandlung ausdrücklich auf die gute Betreuung der Opfer nach der Tat durch die Opferhilfe und den SKM in Lingen hin.

Eine zweite Anwältin der Nebenklage verwies darauf, dass die psychischen Folgen für die verletzten Flüchtlinge größer seien als die physischen. „Wir sind vor Schüssen und Kriegen nach Deutschland geflüchtet und haben hier Sicherheit gesucht. Die hat man uns genommen“, zitierte sie ihren Mandanten.

In ihrer Begründung für eine möglichst niedrige Bewährungsstrafe sagte die Verteidigerin, dass der Angeklagte sich kurz nach der Tat freiwillig in eine stationäre Therapie begeben habe und außerdem unmittelbar vor dem Abschluss einer Ausbildung zum Rettungssanitäter stehe.

Der 22-jährige Lingener hatte am Mittwochmorgen zum Auftakt der Gerichtsverhandlung vor dem Lingener Amtsgericht gestanden, mit einem Luftgewehr auf Flüchtlinge geschossen zu haben. Die Anklage warf dem jungen Mann vor , am 10. und 12. Juni 2016 aus seiner Wohnung heraus auf die Rückfront der Flüchtlingsunterkunft am Langschmidtsweg in Lingen gefeuert zu haben. Dabei soll er einer Mitteilung des Amtsgerichts nach beabsichtigt oder zumindest billigend in Kauf genommen haben, sich dort aufhaltende Bewohner zu treffen. Drei Flüchtlinge waren an den Beinen verletzt worden.