Schüler veranstalten 7. „Charity Gala“ in Nordhorn

Mit Akrobatik, Tanz und Gesang haben die Schüler des Gymnasiums am Stadtring bei der siebten „Charity Gala“ in der „Alten Weberei“ ihre Gäste am Dienstag begeistert. Der Erlös geht an die Musikgruppe „Fighting Spirits“.

Nordhorn. Ein Programm mit viel Abwechslung gab es auf Bühne im großen Saal zu sehen. Dass es sich bei den Musikern und anderen Künstlern ausschließlich um Schüler und keine Profis handelte, spielte aufgrund der Qualität oft keine Rolle. Den Abend organisiert hatten die 17-jährige Charlotte Feller und die 16 Jahre alte Lara Mensen von der Schülerverwaltung. „Die passende Auswahl an Acts zusammenzustellen, war gar nicht so einfach“, verrät Feller. Nicht etwa, weil sich keine Freiwilligen gemeldet hatten, sondern weil zu viele Schüler mitmachen wollten. „Der gute Zweck hat sie motiviert, sich bei uns zu melden, und alle hatten wirklich tolle Ideen und Talent. Damit die Veranstaltung nicht den zeitlichen Rahmen sprengt, mussten wir uns aber leider auf 20 Nummern beschränken und den anderen in diesem Jahr absagen“, bedauert Mensen.

Los geht es bei der Show am Dienstagabend gleich mit einem Höhepunkt. Von dramatischer Musik begleitet, sausen die Sportler der Akrobatikgruppe des VfL Weiße Elf Nordhorn auf die Bühne. Sie bilden eine menschliche Pyramide, katapultieren sich gegenseitig durch die Luft und zeigen dabei Vorwärts- und Rückwärtssaltos. Als ein Mädchen einbeinig auf der Schulter eines anderen balanciert, können einige Zuschauer gar nicht mehr hinsehen. Zu was der menschliche Körper alles fähig ist, beweisen die Turner eindrucksvoll, als sie Seil hüpfen. Statt eines Seils springen sie über eine Akrobatin, die von zwei Vereinskolleginnen herumgewirbelt wird, als hätte sie keine Knochen im Leib.

Ruhe kehrt ein, als die Siebtklässlerin Emily Lübken vor dem Flügel auf der Bühne die Klavierbank zurechtrückt und das Stück „November“ von Wolfgang Fuchs zum Besten gibt. Eine ganz andere Musikrichtung leitet den Auftritt der Nordhorner Parkour-Gruppe ein. Begleitet von Hip-Hop-Beats feuern sich die Jugendlichen gegenseitig an. Aus dem Stand drehen sie sich im Sprung zwei mal um die eigene Achse – und das in der Waagrechten. Zum Repertoire der Körperkünstler gehören auch Flickflacks, stets begleitet von kleinen Showeinlagen.

Auch ohne echtes Pferd macht die Voltigiergruppe Nordhorn I eine gute Figur. Auf einem Holzpferd turnen die Mädchen und jungen Frauen, schwingen sich von einer Seite auf die andere und hieven sich gegenseitig nach oben.

Junge und ältere Zuhörer gleichermaßen reißen die drei Musiker der Rockband „G Sox“ mit. Die harten E-Gitarren-, Schlagzeug- und Basstöne der Altrocker bilden einen perfekten Kontrast zu einem Highschool-Musical-Medley der Abiband und zahlreichen weiteren gelungen Instrumental- und Gesangseinlagen der Schüler.

Als die Big Band der Schule und der Rock-Pop-Chor zusammen den koreanischen Erfolgshit „Gangnam Style“ spielen, füllt sich nicht nur die Bühne, sondern auch der Bereich davor mit Schülern. Schulleiter Andreas Langlet und seinen Vertreter Wolfgang Krämer hält es ebenfalls nicht mehr auf ihren Plätzen. Gemeinsam tanzen sie in ausgelassener Stimmung mit den Schülern zur Musik. „Alles für einen guten Zweck“, hatte zuvor der Schulleiter in einer knappen Rede erklärt.

Der Erlös aus dem Ticketverkauf geht in diesem Jahr an die Düsseldorfer Musikgruppe „Fighting Spirits“. Sie besteht aus Kindern und Jugendlichen, die mit der Krankheit Krebs zu kämpfen haben oder hatten. Der aus Nordhorn stammende Gründer der Gruppe, Frank Gottschalk, hatte sich kurzfristig Urlaub genommen, um in der „Alten Weberei“ dabei zu sein. „Musik heilt und verbindet. Welche positive Kraft sie entfalten kann, hat sich heute gezeigt“, sagte er und dankte den Schülern. In einer Videobotschaft schlossen sich dem die Musiker der „Fighting Spirits“ an. Die Höhe der Spendensumme stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest.