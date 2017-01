Schüler tauchen in die Welt der Unternehmer ein

Schüttorf. Unterricht einmal ganz anders erlebten Schüler der zehnten Klassen der Schüttorfer Oberschule: Für eine Woche schlüpften die Jugendlichen mit dem Fachschwerpunkt Wirtschaft in die Rolle von Unternehmern. Beim Wirtschaftsplanspiel „Investor“, das der Industrielle Arbeitgeberverband Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim in Kooperation mit dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft veranstaltet, blickten sie über den Tellerrand ihrer Schule hinaus und bekamen Einblick in die Abläufe von Unternehmen. Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in vier imaginären Firmen an der Projektwoche.

Betten – produzieren und vermarkten

Das Produkt, das es im Planspiel zu produzieren und zu vermarkten galt, suchten sich die Oberschüler dabei selbst aus. Die Wahl fiel auf das Thema „Betten“. In vier miteinander konkurrierenden Firmen arbeiteten die Schüler anschließend von den Personalkosten über die Produktion bis zum Messeauftritt ihre Aufgaben ab. „Die Basis bildet ein Computerprogramm, das alle wichtigen Kennzahlen enthält“, erklärte Spielleiter Torsten Gottschling, der den „Jungunternehmern“ mit Rat und Tat zur Seite stand.

In die Planspielwoche brachte sich auch die Schüttorfer Wirtschaft ein. Zum einen unterstützten mehrere Firmen die Projektwoche finanziell, zum anderen vermittelten sie den Schülern auch reale Einblicke in die Wirtschaftswelt. So stand für die Jugendlichen eine Betriebsbesichtigung bei Stemmann Technik auf dem Programm. Außerdem gaben Mitarbeiter der Grafschafter Volksbank und der Firma Utz Einblicke in die Felder Marketing und Personalwesen.

„Eine stressige Woche, die aber viel gebracht hat“

„Das war eine super Woche. Auch wenn es etwas stressig war, hat es viel Spaß gemacht und wir haben gesehen, was uns im Alltag erwartet“, beschrieb Sena Doyran ihre Eindrücke. Zusammen mit Marcel Stüvel, Jannik Loh und Christian Berends hatte sie die Firma „IIB“ für intelligente Betten gegründet. Wie die Konkurrenz von „Bed Life“, „Wayne“ oder der „Cloudy AG“ befassten sich die Gruppen aber nicht nur im Klassenraum mit dem Thema.

Höhepunkt der Planspielwoche war ein Messeauftritt in der Mensa der Oberschule vor Firmenvertretern, Lehrern und zahlreichen Eltern. Bei „Möbelkosmos 2017“ galt es als Firmenvorstand, sein Produkt zu präsentieren und die Vorzüge herauszustellen. An das Publikum waren zuvor Stimmzettel verteilt worden, um die Präsentationen mit Punkten zu bewerten. Hier entschied „IIB“ knapp das Rennen für sich.

Auch soziale Kompetenz wird vermittelt

An der Schüttorfer Schule hat das Wirtschaftsplanspiel schon eine lange Tradition. „Wir machen das seit mehr als zehn Jahren“, berichtete Klaus Eismann. Der ehemalige Lehrer ist der Projektwoche auch in seinem Ruhestand treu geblieben. Neben dem Vermitteln von Wissen aus dem Bereich der Wirtschaft ist für Eismann auch die soziale Komponente sehr wichtig: „Die Schüler kommen aus verschiedenen Klassen und müssen in der Woche lernen miteinander klarzukommen. Das fördert die Teamfähigkeit.“