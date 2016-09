Schüler debattieren vor großem Publikum

Eine Debatte über ein bestimmtes Thema zu führen, ist nicht so einfach. Schüler des Evangelischen Gymnasiums (EGN) in Nordhorn haben bei einem Wettbewerb bewiesen, dass sie ihre Standpunkte durchaus vertreten können.

Jeweils zu viert stellten sich die insgesamt acht Schüler den zwei Fragen, ob Deutschland sich künftig für die Olympischen Spiele bewerben sollte und ob ein gehobener Dresscode am EGN sinnvoll ist. Dabei galt es, sich zivilisiert auseinanderzusetzen und innerhalb einer Zeitvorgabe die Statements abzugeben. Die Aktion in der Schule war Teil des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend debattiert“. Vier der acht Schüler sollten sich dabei für den Regionalwettbewerb qualifizieren.

Zwei komplette Jahrgänge im Publikum

Los ging es mit Jonas, Malin, Arne und Hanna. Ausgerüstet mit ihren Notizen und Mikrofonen kamen sie auf die Bühne in der Mensa. Die Debatte sollte vor großem Publikum erfolgen: Sämtliche Schüler der achten und neunten Jahrgänge schauten zu. Aus diesen Klassen waren zuvor die acht Jugendlichen hervorgegangen, die nun um die Wette debattierten. Thematisch ging es um eine Frage, die von deutschlandweiter Bedeutung ist: Sollte es weitere Bewerbungen für die Olympischen Spiele geben? Erst vor Kurzem hatte die Mehrheit der Hamburger Bürger sich in einer Abstimmung gegen eine Bewerbung ihrer Stadt ausgesprochen.

Die Argumente der vier Schüler hatten es in sich. Jeweils zwei von ihnen vertraten die Pro- und die Contra-Seite. Es gebe schon genug Krisen in Deutschland, um die man sich kümmern müsse, und außerdem sei es eine Verschwendung von Steuergeldern, meinten die Gegner. Dem hielten die Befürworter entgegen, es würden Arbeitsplätze geschaffen und zudem seien die Olympischen Spiele eine gute Werbung für Deutschland. Auch die Rolle des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) kam auf den Tisch. Die Pro-Seite argumentierte, dass vonseiten des IOC finanzielle Unterstützungen zu erwarten seien – während die Contra-Vertreter befürchteten, dass der erwirtschaftete Gewinn wieder an das IOC abgetreten werden müsse.

Am Ende der Debatte gab es großen Applaus von den Mitschülern im Publikum. Und auch die Jury zeigte sich beeindruckt. Die bestand aus drei Lehrern, die später auch die Sieger küren sollten. „Ihr wart gut vorbereitet und habt auf hohem Niveau diskutiert. Das war ganz toll!“, lobte Lehrer Marvin Weigel.

Zivilisiertes Streiten auf hohem Niveau

Dann standen auch schon die vier weiteren Redner in den Startlöchern: Jana, Devrim, Mattis und Annalena stritten darüber, ob ein gehobener Dresscode für die Schule angemessen ist. Auch hier hatten die Schüler klare Argumente. „Jedes Kleidungsstück hat seinen sozialen Rahmen. Die Schule ist kein Catwalk und nicht der Ort für einen sexy Freizeitlook“, meinten die Gegner. Der Individualität könne man auch anders Ausdruck verleihen. Die Befürworter argumentierten jedoch, man könne in bequemer Kleidung viel besser lernen. Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg trage einen Kapuzenpulli und sei dabei sehr erfolgreich. Auch Mobbing lasse sich durch einen Dresscode nicht verhindern. Dann würden andere Statussymbole ins Interesse rücken.

Wieder gab es großes Lob von der Jury: „Auch hier eine ganz tolle Leistung. Es hat Spaß gemacht, euch zuzusehen.“ Anschließend mussten die Jury-Mitglieder die schwierige Aufgabe meistern, die vier Schüler zu benennen, die auf Regionalebene weiter debattieren dürfen. Grünes Licht bekamen schließlich Arne Hüsemann, Annalena Veltmaat, Jonas Loxtermann und Malin Bönemann. Malin konnte sich gleich doppelt freuen: Sie wurde nämlich außerdem noch zur Schulsiegerin ernannt und durfte einen Pokal mit nach Hause nehmen.

Für die vier Nominierten geht es dann im Februar weiter, wenn auf Regionalebene debattiert wird. Danach stehen die Landes- und schließlich die Bundesebene an. Das Bundesfinale ist am 18. Juni 2016 in Berlin.