Schröder und Zipser mit Siegen - Schröder: „Spezielles Team“

Der FC St. Pauli trennt sich von seinem Sportchef. Thomas Meggle muss nach knapp zwei Jahren gehen. Nur ein Sieg in elf Spielen sind zu wenig. Wer übernimmt jetzt den Posten beim Tabellenletzten? mehr...

Mischa Zverev ist beim Tennis-Turnier in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Trotz einer erneut starken Leistung musste sich der ältere Bruder des deutschen Spitzenspielers Alexander Zverev dem US-Amerikaner John Isner mit 6:7 (8:10), 4:6 geschlagen geben. mehr...

Bundespräsident Joachim Gauck spricht sich weiter für Olympische Spiele in Deutschland aus. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Deutschen bereit sind“, sagte das Staatsoberhaupt bei der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes in Berlin. mehr...

So früh gelang dem BVB erst einmal der Achtelfinal-Einzug in der Champions League. Mit einem Sieg über Lissabon wäre das erste Saisonziel bereits nach dem vierten Gruppenspiel erreicht. Damit wäre der Kopf frei für die avisierte Aufholjagd in der Bundesliga. mehr...