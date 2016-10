Schröder und Zipser mit ihren Teams weiter ungeschlagen

Mehr aus diesem Ressort

Das Spiel in Eindhoven ist für Arjen Robben speziell. Aber auf dem Platz wird er keine Rücksicht auf seinen Ex-Club nehmen. Auch ein Tor würde er bejubeln wie immer. Für Bayern geht es schließlich um viel. mehr...

Mit einem Sieg in der Champions League gegen Celtic Glasgow hat Borussia Mönchengladbach die Teilnahme an der Europa League so gut wie sicher. Im Vorjahr war für die Gladbacher nach der Gruppenphase (Platz vier) Endstation. mehr...