Schottische Band ist Headliner beim Stonerock

Die britische Band We Were Promised Jetpacks ist Headliner beim Stonerock-Festival 2016. Das gaben die Veranstalter am Montagabend bekannt.

gn Bad Bentheim. Sechs Bands für das „Stonerock“-Festival in Bad Bentheim am Sonnabend, 23. Juli, stehen jetzt fest. Headliner ist die Band We Were Promised Jetpacks aus Schottland. Wie die Veranstalter der Konzertinitiative „Alternation“ außerdem nach und nach bekannt gegeben haben, werden die Bands „Cannibal Koffer“ und „Calves“ sowie „BRNS“ bei dem Konzert auf dem Gelände am Badepark dabei sein. Seit Längerem ist bekannt, dass „Taymir“ aus den Niederlanden sowie „Crash Down“ – die Gewinner des Band-Contests – ebenfalls auf der Bühne stehen werden.

„Musikalisches Highlight“

„Mit dem diesjährigen Headliner We Were Promised Jetpacks holt die Konzertinitiative Alternation ein wahres musikalisches Highlight nach Bentheim, die mit ihrem Hit ,Quiet little Voices‘ in nahezu jeder Indie-Disco laufen“, kündigen die Veranstalter an. Im Oktober 2014 veröffentlichte die Band ihr drittes Album. Auf „Unravelling“ lassen die Musiker ihren Songs noch mehr Zeit, sich langsam zu entfalten, verschachteln sie stellenweise und bauen Soundwände auf, in denen sich die verwobenen Elemente wieder entwirren. „Unravelling“ sei das bisher reifste und vor allem konsequenteste Album der Band, findet „Alternation“.

Wiederholungstäter auf der Bühne

„Cannibal Koffer“ sind Wiederholungstäter. 2012 spielte das Berliner Duo schon einmal auf dem Festival – und hat „mitten in der Nacht den letzten Funken Energie aus dem Publikum gekitzelt“, erinnern die Veranstalter. Das Duo ist eine Coverband und spielt große Hits von Justin Timberlake oder Lady Gaga unplugged. Außerdem hat „Alternation“ mit „Calves“ Indie-Rocker verpflichtet. „Die Jungs aus Reutlingen gehören mittlerweile zu den bekanntesten Acts im Großraum Stuttgart,“ schreiben die Organisatoren auf ihrer Homepage.

Kurz nach dieser Bekanntgabe hieß es von „Alternation“: „Wir freuen uns, euch heute die nächste Band für das Stonerock offiziell zu präsentieren: BRNS.“ Seit 2013 stehen die Jungs regelmäßig auf der Bühne. In diesem Jahr spielten sie erstmals in Deutschland auf der c/o pop in Köln. Darauf folgten viele Auftritte in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg, bis sie im Mai 2015 wieder in Deutschland auf dem Newcomer-Festival „Way Back When“ in Dortmund ihr Können zeigten.

BRNS standen unter anderem schon mit der kanadischen Rockband Suuns und der britischen Rockband Django Django auf der Bühne. „2015 war BRNS sogar Support für die beliebte belgische Indie-Rock-Band Balthazar, die schon 2014 bei uns Headliner waren“, teilte „Alternation“ mit.

Tickets ab 24. Mai

Tickets gibt es ab dem 24. Mai über Eventim oder an örtlichen Vorverkaufstellen in der Grafschaft und Umgebung (www.stonerockfestival.de/tickets) für 16 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro.

Auch das Campen ist dieses Jahr wieder möglich. Gegen eine Gebühr von 5 Euro (plus 5 Euro Müllpfand) wird ein Campingplatz für rund 100 Besucher gegenüber dem Festivalgelände in Bad Bentheim angeboten. Auf der Homepage www.stonerockfestival.de können Zeltplätze reserviert werden.