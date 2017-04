Schoolpad in Laar für Verkehr freigegeben

Mit der Fietse können Radler ab sofort bequem von Itterbeck nach Laar fahren. In einer Feierstunde wurde der sanierte Schoolpad am Mittwoch offiziell für den Verkehr freigegeben.

Laar. „Was lange währt, wird endlich gut“, kommentiert Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters die Herkulesaufgabe der Radweg-Sanierung in Laar. Rund 20 Jahre lang reichte die Verwaltung immer wieder Anträge auf Fördermittel beim Land ein. Einer nach dem anderen wurde abgeschmettert. „Wir waren aber zuversichtlich, dass es irgendwann klappt, und haben nach einer Absage immer das nächste Formular ausgefüllt“, erinnert sich Daniela Kösters. Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Das Land bewilligte letzten Endes dann doch Mittel in Höhe von 31.000 Euro eines EU-Förderprogramms, den Rest der Gesamtkosten (73.000 Euro) trugen Landkreis, Samtgemeinde und Gemeinde Laar. Sobald die Finanzierung stand, ging alles ganz schnell. In nur vier Wochen wurde der 2,5 Kilometer lange Radweg fertiggestellt. Zu verdanken sei das vor allem den Echteler Bürgern, meint Bürgermeister Gerhard Trüün. „Sie haben über das Maß hinaus mitgearbeitet. Die Schotterarbeiten erledigten sie nach Feierabend und am Wochenende.“ Damit der Schoolpad nicht in einigen Jahren wieder von Rissen durchzogen wird, aus denen Grashalme sprießen, ist die Schotterschicht unter der Asphaltdecke besonders dick.

Video Radweg Schoolpad neu eröffnet Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Laar: Passend zum Start der Fahrradsaison wurde in Laar der Schoolpad wiedereröffnet. Und das obwohl für den Abschnitt, der sich im Besitz der Gemeinde befindet, keine Fördergelder zur Verfügung standen.



„Die Radfahrer werden lange Freude an dem Weg haben“, meint Johann Bardenhorst, zuständig für Rad-Tourismus im Landkreis. Der Weg ist rund 1,80 Meter breit. Zwei Fietsen können problemlos aneinander vorbeifahren, ohne aufs Grün auszuweichen. „Radler verlangen heutzutage aber auch gut ausgebaute Wege. Schotterpisten will niemand mehr befahren“, erklärt Johann Bardenhorst.

Für den Grafschafter Rad-Tourismus ist der Schoolpad eine wichtige Route. Er verbindet zwei Abschnitte der insgesamt 56 Kilometer langen Fietsentour-Route 13 miteinander. „Die gesamte Strecke an einem Tag zu radeln, ist für viele zu anstrengend. Nehmen sie die Abkürzung über den Schoolpad, verkürzt sich die Strecke auf 35 Kilometer“, erklärt Johann Bardenhorst. Bereits in früheren Zeiten war der Schoolpad eine viel benutzte Verbindungsstrecke, wie der Name verrät. Über ihn gelangten die Kinder der umliegenden Höfe zum alten Schulhaus an der Wielener Straße.

Artikel zum Thema Schoolpad soll im Frühjahr saniert werden