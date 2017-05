Schnelles Internet für „Emlichheim-Nord“

Emlichheim. Anders als Lohne, Schüttorf oder Gildehaus kann Emlichheim bei der Ansiedlung von Firmen wegen seiner geografischen Lage nicht mit einem der begehrten Autobahnanschlüsse punkten. Es gibt aber andere Standortfaktoren, die für Unternehmen wichtig sind und tendenziell immer wichtiger werden. Dazu gehört unter anderem die Anbindung an ein modernes Glasfasernetz, das den Betrieben einen Zugang zum Hochgeschwindigkeits-Internet bietet.

Dabei geht es nicht nur um das schnelle Surfen im Internet. Auch Telefonie, die Auslagerung von Daten in externe Speicher („Cloud“ – „Wolke“) und zahlreiche weitere digitale Dienstleistungen gehören mittlerweile dazu. Die bisher 15 Betriebe im Gewerbegebiet „Emlichheim-Nord“ – unter anderem ist dort die Emsland-Stärke angesiedelt – sollen ein solches Glasfasernetz ab Ende Juni zur Verfügung haben. „Was die Wirtschaft heutzutage am meisten braucht, ist eine Highspeed-Datenverbindung“, berichtet Gemeindedirektorin Daniela Kösters.

30 Meter pro Minute

Gemeinsam mit Vertretern des Landkreises, der Nordhorner Versorgungsbetriebe (NVB) und des späteren Anbieters NDIX hat sie am Montag die Baustelle der Firma Hesselink an der Rudolf-Diesel-Straße besucht. Die Mitarbeiter des Kabel- und Rohrleitungstiefbauers haben seit Mitte April im Boden auf einer Länge von 1300 Metern Leerrohre und Abzweigungen verlegt. In diese Leitungen werden nun die Glasfasern eingeblasen – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 Metern pro Minute.

Auftraggeber ist nicht die Gemeinde Emlichheim, sondern der Versorger NVB. Er lässt das Glasfasernetz an der Carl-Zeiss-Straße, der Gutenbergstraße und der Rudolf-Diesel-Straße verlegen und wird den Betrieb an die Firma NDIX aus Enschede übertragen. Betriebe, die das Breitbandangebot nutzen wollen, bezahlen in einem speziellen Business-Tarif etwa 200 Euro im Monat. Nähere Informationen sollen in Kürze erteilt werden.

Kosten: 100.000 Euro

Den Aufbau des Glasfasernetzes beziffert Dr. Michael Angrick, Geschäftsführer der NVB, mit Kosten in Höhe von knapp 100.000 Euro. Davon übernimmt das Land Niedersachsen die Hälfte. Die restlichen 50.000 Euro teilen sich zu gleichen Summen die Gemeinde Emlichheim und der Landkreis Grafschaft Bentheim. „Wir bieten die beste Lösung an, die es derzeit auf dem Markt gibt“, betont Ralf Hilmes, Wirtschaftsförderer des Landkreises. Der Breitbandanschluss sei ein „harter Standortfaktor“ und mit dem Betreiber NDIX sei es gelungen, einen Anbieter mit langjähriger Erfahrung zu gewinnen. Das Glasfasernetz sei zudem jederzeit unkompliziert zu erweitern, fügte Jan-Hermann Hans, Projektleiter der NVB, hinzu. Für den Versorger ist es das erste Mal, dass er sich in einem solchen Projekt engagiert.

„Jetzt hoffen wir, dass sich die Unternehmen auch alle anschließen lassen. Wir hatten vor einiger Zeit schon einmal zu einem Unternehmerabend eingeladen. Da war die Reaktion ganz positiv“, sagte Daniela Kösters.