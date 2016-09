Schneller Brückenschlag erfolgt am Püntendamm

In den nächsten Tagen werden der Brückenbelag und die Anschlussgeländer an die Örtlichkeit angepasst. Nach Auskunft der Stadt wird die Brücke für Radfahrer und Fußgänger voraussichtlich am Mittwoch, 21. September, freigegeben. Während der Bauzeit werden sie über die Bentheimer Torbrücke umgeleitet.

Gebaut worden war das neue Brückenbauwerk mit Stahlgeländer, Holzbohlenbelag und integrierter LED-Beleuchtung im Handlauf des Geländers bei der Firma Rohr- und Metallbau Busch GmbH in Osterwald, deren Monteure die Brücke nach einer genauen Justierung der Träger an den Ufern millimetergenau platzierten.

Nordhorn: Spektakuläre Bilder boten sich den Passanten heute Morgen in Nordhorn. Eine Brücke schwebte an einem Kran durch die Innenstadt.

Nordhorn. Alles Gute kommt von oben, mögen die staunenden Passanten gedacht haben, als am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Autokran der J+B Küpers GmbH aus Osterwald eine tonnenschwere Brückenkonstruktion über den Vechte-Arm am Nordhorner Püntendamm hievte. Mit großem Interesse verfolgten sie vom Ufer aus das ungewöhnliche frühmorgendliche Geschehen inmitten der City. Dabei ging der Austausch samt Brückenschlag wohl wesentlich schneller über die Bühne als es der Laie vermutet: Innerhalb von einer Stunde war die alte Holzbrücke aus den Widerlagern herausgesägt, abmontiert und gegen die neue Stahltragkonstruktion ausgetauscht.

