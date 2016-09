Mit großer Präzision ist die marode Vechte-Brücke zwischen Püntendamm und Seilerbahn gegen eine moderne Stahlkonstruktion ausgetauscht worden. Der neue Rad- und Fußgängerübergang soll am 21. September freigegeben werden.

Passt: Die neue Brücke am Püntendamm liegt. Foto: Werner Westdörp

Alles Gute kommt von oben: Am frühen Mittwochmorgen wird die neue Stahlbrücke über den Vechte-Arm zwischen Püntendamm und Seilerbahn gesetzt und montiert. Foto: Werner Westdörp

Schneller Brückenschlag erfolgt am Püntendamm

Nordhorn. Alles Gute kommt von oben, mögen die staunenden Passanten gedacht haben, als am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Autokran der J+B Küpers GmbH aus Osterwald eine tonnenschwere Brückenkonstruktion über den Vechte-Arm am Nordhorner Püntendamm hievte. Mit großem Interesse verfolgten sie vom Ufer aus das ungewöhnliche frühmorgendliche Geschehen inmitten der City. Dabei ging der Austausch samt Brückenschlag wohl wesentlich schneller über die Bühne als es der Laie vermutet: Innerhalb von einer Stunde war die alte Holzbrücke aus den Widerlagern herausgesägt, abmontiert und gegen die neue Stahltragkonstruktion ausgetauscht.

Video Brücke am Püntendamm wird ausgetauscht Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Spektakuläre Bilder boten sich den Passanten heute Morgen in Nordhorn. Eine Brücke schwebte an einem Kran durch die Innenstadt.

Gebaut worden war das neue Brückenbauwerk mit Stahlgeländer, Holzbohlenbelag und integrierter LED-Beleuchtung im Handlauf des Geländers bei der Firma Rohr- und Metallbau Busch GmbH in Osterwald, deren Monteure die Brücke nach einer genauen Justierung der Träger an den Ufern millimetergenau platzierten.

Bei einer routinemäßigen Prüfung der 1984 gebauten Holzbrücke waren 2013 erhebliche Mängel festgestellt worden. Dabei erwies sich die Tragkonstruktion bereits als derart marode, dass eine Reparatur ausgeschlossen wurde und sich die Stadt für einen Neubau entschied. Durch eine Verstärkung der Konstruktion mit Stahlträgern konnte die viel frequentierte Holzbrücke bis zu ihrer Erneuerung aber weiter benutzt werden. Geplant worden war der Neubau vom Ingenieurbüro Eberhardt aus Tecklenburg, das sich im Mai 2015 mit seinem Entwurf gegen drei weitere Planungsbüros durchgesetzt hatte. Die Herstellung der Brücke kostet die Stadt 105.000 Euro, für Planung, Prüfstatik und Vermessung kommen noch einmal 40.000 Euro hinzu.

Bildergalerie Brückenaustausch Püntendamm Die alte Holzbrücke am Püntendamm in Nordhorn ist am Mittwochmorgen ausgetauscht worden. Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer

In den nächsten Tagen werden der Brückenbelag und die Anschlussgeländer an die Örtlichkeit angepasst. Nach Auskunft der Stadt wird die Brücke für Radfahrer und Fußgänger voraussichtlich am Mittwoch, 21. September, freigegeben. Während der Bauzeit werden sie über die Bentheimer Torbrücke umgeleitet.