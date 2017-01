Schneefall: Keine Schule, Straßen blockiert

Am Freitagmorgen gilt weiterhin: Auf den Straßen kann es sehr glatt sein. In der Nacht hat es zum Teil stark geschneit. Wegen der Straßenverhältnisse fällt im gesamten Landkreis die Schule aus.

In der Nacht hat es, wie hier in Nordhorn, zum Teil stark geschneit. Foto: Kersten

Äste eines Baumes brachen an der Grasdorfer Straße in Nordhorn unter den Lasten des schweren Schnees ab. Dabei wurden zwei Autos beschädigt. Foto: Christian Schock

Emsland/Grafschaft Bentheim: Autofahrer kämpften am Morgen auf verschneiten und glatten Straßen. Wegen umgestürzter Bäume mussten zahlreiche Straßen in der Region gesperrt werden.



Nordhorn. Im Landkreis Grafschaft Bentheim fällt am Freitag, 13. Januar 2017, der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Dieses gilt auch für das Missionsgymnasium Bardel. Der Schulbusverkehr aus der Grafschaft zur privaten Handelsschule in Rheine fällt ebenfalls aus. Das hat die Kreisverwaltung am frühen Morgen entschieden.

„In der letzten Nacht gab es in unserer Region massive Schneefälle. Dieser Schnee hat es in sich. Er ist sehr nass und lässt viele Bäume zum Umstürzen bringen und macht Straßen so teils unpassierbar“, warnt zum Beispiel die Feuerwehr Lohne. „Wir sind seit 4 Uhr im Einsatz, um Straßen zumindest zu sichern, mehr geht teilweise aktuell nicht.“ Auch andere Grafschafter Feuerwehren sind seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz.

Die Polizei warnte am Morgen: „Achtung! Zahlreiche Auf-und Abfahrten der A30 und A31 sind durch quer stehende Lkw blockiert! Am Schüttorfer Kreuz geht nichts mehr!“ Momentan soll sich die Lage etwas entspannen. Es komme aber weiterhin zu Behinderungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Donnerstag frühzeitig vor Unwetter gewarnt: „Es besteht die Gefahr des Auftretens von starkem Schneefall (Stufe 3 von 4). Verbreitet wird es glatt. Straßen können stellenweise unpassierbar sein.“ Unter anderem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Autofahrten sollen vermieden werden. „Fahren Sie nur mit Winterausrüstung!“, rät der DWD.

Die Unwetterwarnung vor starkem Schneefall galt seit Donnerstag, 23 Uhr. Am Freitagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst sie wieder aufgehoben.

Detaillierte Warninformationen gibt‘s hier.