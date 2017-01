Schnee sorgt für viele Unfälle in der Region

Auf schneebedeckten und glatten Fahrbahnen ist es am Freitagmorgen in der Grafschaft und im Emsland zu zahlreichen Unfällen gekommen. Bislang hat sich dabei aber niemand verletzt, heißt es von der Polizei.

Äste eines Baumes brachen an der Grasdorfer Straße in Nordhorn unter den Lasten des schweren Schnees ab. Dabei wurden zwei Autos beschädigt. Foto: Christian Schock

Video Tief Egon bringt viel Schnee Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Emsland/Grafschaft Bentheim: Autofahrer kämpften am Morgen auf verschneiten und glatten Straßen. Wegen umgestürzter Bäume mussten zahlreiche Straßen in der Region gesperrt werden.



gn Nordhorn/Lingen. Das Sturmtief Egon hat am Freitag in der Grafschaft und im Emsland für chaotische Straßenverhältnisse gesorgt. Es kam zu vielen Unfällen, teilte die Polizei am Morgen mit. Glücklicherweise kam es nur zu Blechschäden, Menschen wurden nach den bisherigen Feststellungen nicht verletzt. „Aufgrund der Wettervorhersage hatten wir uns personell auf die Situation eingestellt und die Einsatz- und Streifendienste entsprechend verstärkt“, sagte die Polizei. Auf den Autobahnen 30 und 31 waren mehrere Anschlussstellen durch querstehende Lastwagen blockiert und auch am Schüttorfer Kreuz ging in den frühen Morgenstunden gar nichts mehr.

„Mittlerweile hat sich die Situation aber schon wieder entspannt und teilweise ist auch das Schüttorfer Kreuz wieder befahrbar. Wir appellieren noch einmal eindringlich an die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise bei diesen Straßenverhältnissen anzupassen und langsam zu fahren“, rät die Polizei. Fahrten, die man heute nicht unbedingt durchführen muss, sollte man derzeit besser verschieben.

Auch viele Feuerwehren waren im Einsatz. Die Neuenhauser Wehr musste beispielsweise mehrmals ausrücken und umgeknickte Bäume und Äste beseitigen. Das war unter anderem der Fall auf der B 403 Richtung Nordhorn, der Vechtetalstraße, der Grenzstraße und der Thesingfelder Straße. Hier waren aus mehreren Bäumen Äste heraus gebrochen. „Auf rund 70 Meter war die Straße blockiert“, heißt es von der Feuerwehr.

Nutznießer des „Schneechaos“ waren die Schüler und Schülerinnen im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Der Unterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen fiel aus.