Schmuggler mit Kokain in Bad Bentheim erwischt

Die Bundespolizei hat am Donnerstag in Bad Bentheim Drogen im Wert von rund 32.500 Euro beschlagnahmt.

gn Bad Bentheim. Der Bundespolizei ist am Donnerstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze in Bad Bentheim ein 22-jähriger Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Der Mann wollte Kokain im Zug nach Deutschland schmuggeln. Die Beamten hatten den Mann gegen 19.30 Uhr im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Der 22-Jährige war Fahrgast in einem Reisezug aus den Niederlanden. Im Koffer des jungen Mannes entdeckten die Polizisten einen Plastikbeutel mit rund 440 Gramm Kokain.

Der Drogenschmuggler wurde daraufhin festgenommen und Fahndern des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen Straßenhandelspreis von etwa 32.500 Euro. Der 22-Jährige wurde am Freitagvormittag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück, einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der Mann ist nun in der nächsten Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die abschließenden Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstort Nordhorn, übernommen.