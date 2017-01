Schmidt: Kükenschreddern wird überflüssig

dpa Berlin. Massentötung männlicher Küken soll nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt bald überflüssig werden. Bei der Entwicklung eines alternativen Verfahrens sei der „Durchbruch geschafft“, sagte der CSU-Politiker der Berliner „B.Z. am Sonntag“. Schmidt will das Verfahren zum Auftakt der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorstellen. Dabei wird das Geschlecht der Küken vor dem Schlüpfen bestimmt, dann werden nur noch Eier mit weiblichen Embryonen weiter ausgebrütet.