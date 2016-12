„Schlüssiges Wohnbaukonzept“ für Brinkers-Fläche

Sprecher aller Parteien begrüßten das GMP-Konzept und sprachen von einem „Meilenstein für das NINO-Gelände“. CDU-Sprecher kritisierten Einzelheiten des Bewertungsverfahrens, räumten aber ein, dass auch eine veränderte Bewertung nichts am Ergebnis geändert hätte. Einstimmig empfahl der Ausschuss, die Verwaltung zu beauftragen, den Verkauf der im Treuhandvermögen befindlichen Flächen vorzubereiten. Das muss der Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung noch formal beschließen.

Umsiedeln möchte GMP hingegen die Moschee des türkischen Moscheevereins an der Südostecke. Da der Moscheeverein sein Gebäude – eine ehemalige NINO-Werkstatthalle – ohnehin erweitern und renovieren will, bietet sich als Alternative ein Neubau an. Gespräche darüber laufen, sind aber noch nicht abgeschlossen.

Vorgegeben war von der Stadt die Erhaltung des so genannten Hafenmeisterhauses an der Südwestspitze des Geländes. Es soll als Teil des Klukkerthafens später für Wasserstadtprojekte und den Eisenbahnverein „GrafMEC“ nutzbar gemacht werden.

Positiv hervorgehoben wurden im Ausschuss auch die konzeptionellen Besonderheiten des GMP-Entwurfs. So sichert das Unternehmen zu, zehn Prozent der Wohnungen als Mietwohnungen mit sozialer Mietpreisbindung zu bauen. Als Partner dafür steht die Gewo zur Verfügung. Auch die Lebenshilfe will sich beteiligen und einige Wohnungen für Menschen mit Behinderungen schaffen.

Dieser Wettbewerb ist nun entschieden. Zwei Projektentwicklungsgruppen hatten Entwürfe für die Bebauung des Brinkers-Areals eingereicht. Beide wurden am Montag im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Erwartungsgemäß folgte der Ausschuss einstimmig der Empfehlung der Verwaltung, den Entwurf der GMP-Gruppe umzusetzen. Er war in einem Bewertungsverfahren mit deutlich höherer Punktzahl beurteilt worden als der Entwurf der zweiten Bietergruppe.

