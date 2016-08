Schlosspark wird wieder zur Trödelmeile

Bad Bentheim.Der Internationale Flohmarkt in Bad Bentheim wird auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucher und Hunderte Händler in den Schlosspark locken. Am kommenden Sonnabend, 27. August, ist es wieder soweit, die traditionsreiche Veranstaltung geht in ihre inzwischen 43. Auflage.

„Die Plätze sind schon lange ausgebucht“, berichtet Flohmarkt-Organisator Fritz Begemann. „Ich kann leider immer nur eine begrenzte Anzahl annehmen, auch wenn es deutlich mehr Anmeldungen gibt.“ In diesem Jahr habe es schon über 100 Neuanmeldungen gegeben. Wer sich also einen guten Platz sichern möchte, sollte möglichst früh da sein. Einlass ist ab 2 Uhr am Morgen. Der offizielle Beginn ist ab 8 Uhr.

Fritz Begemann weiß jedoch, dass die besten Geschäfte schon vorher gemacht werden – ein Großteil der Schnäppchenjäger ist bereits ab 5 Uhr unterwegs, wenn die Verkäufer gerade ihre Stände aufbauen. „Oft werden Dinge aus Haushaltsauflösungen angeboten, oder es wird ausgemistet, wenn die Kinder aus dem Haus sind“,sagt Fritz Begemann.

Händler aus Hamburg

Das offizielle Ende des Flohmarktes ist für 18 Uhr vorgesehen. „Ein Großteil der Verkäufer packt immer zwischen 17 und 17.30 Uhr wieder zusammen“, sagt Begemann. Wie immer werden neben den vielen privaten Anbietern auch einige professionelle Händler ihre Waren anbieten. „Die weiteste Anreise hat dabei ein Händler aus Hamburg“, sagt Fritz Begemann. Ein Großteil der Marktbeschicker kommt aus dem näheren Umland: aus Rheine, Emsdetten oder Gronau beispielsweise. „Seit dem vergangenen Jahr sind auch immer mehr Holländer dabei“, so Begemann. „Aus Bentheim selber kommen meist nur wenige.“ Ab Freitag, 26. August, 16 Uhr, wird der Wohnmobilparkplatz im Schlosspark gesperrt. Dort platzieren sich dann wie immer die Profi-Händler. Die Kinder werden wieder rund um den Brunnen ihre alten Spielsachen, Bücher oder Hörspielkassetten anbieten.

„Die Wetteraussichten für das Wochenende sind hervorragend“, sagt Organisator Begemann. „Jede Freiluftveranstaltung lebt natürlich von gutem Wetter.“

Auch für Essen und Getränke ist wieder gesorgt. Beispielsweise bietet der SV Bad Bentheim Kaffee und Kuchen an. „Erstmalig haben wird in diesem Jahr ein Kaffeemobil vor Ort“, sagt Begemann. Für schnelle Hilfe bei kleineren und größeren Notfällen sind die Sanitäter des DRK im Einsatz. Parkplätze werden von der Stadt ausgeschildert.