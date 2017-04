Schlägerei mit Dutzenden Fußballfans - vier Verletzte

dpa Erfurt. Bei einer Schlägerei mit rund 40 Fußballfans sind in Erfurt mindestens vier Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen wollten die Anhänger des Fußballvereins Hannover 96 in der Nähe des Hauptbahnhofs Erfurt eine Disco besuchen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Security-Mitarbeiter ließen die große Gruppe jedoch nicht in den Club. Es kam zu einem Streit. Die Fußballfans schlugen und traten daraufhin auf die Mitarbeiter ein. Auch andere Discobesucher gerieten in die Auseinandersetzung. Es flogen Gegenstände. Beamte nahmen mehrere Beteiligte vorübergehend in Gewahrsam.