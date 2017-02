Schillers „Glocke“ hält das Gedächtnis fit

Gesine Borgman aus Emlichheim feiert am Dienstag ihren 100. Geburtstag. Sie blickt zurück auf ein Leben, das für ein Mädchen aus der Niedergrafschaft in der damaligen Zeit außergewöhnlich verlief.

Emlichheim. In Heesterkante wächst Gesine Borgman zusammen mit acht Geschwistern auf, besucht zunächst acht Jahre die Volksschule in Echteler und anschließend drei Jahre die Mittelschule in Coevorden. Es ist beschwerlich, jeden Morgen 45 Minuten mit dem Rad nach Holland zu fahren und am Nachmittag zurückzuradeln. Aber die Mühe lohnt sich. Gesine Borgman lernt Englisch und erwirbt sich damit einen Schatz, der ihr späteres Leben entscheidend prägen wird.

Die niederländische Sprache beherrscht sie ohnehin, denn die Predigten und der Konfirmandenunterricht in ihrer altreformierten Kirche werden auf Holländisch gehalten. Außerdem bringt sie sich mithilfe von Büchern in freien Stunden selber Stenografie bei. Warum? „Ich dachte, das kannst du später im Beruf vielleicht gebrauchen“, lautet ihre einfache Begründung. Eine weitsichtige Entscheidung.

Nach der Schule arbeitet Gesine Borgman zunächst zwei Jahre beim Geflügelhof „Wilhelmina“ in Volzel und danach acht Jahre als Sekretärin bei der Nordhorner Textilfirma Rawe. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Ihr Vater ahnt das drohende Unheil und prophezeit seiner Tochter: „Wir verlieren den Krieg. Stell dich darauf ein.“ Gesine Borgman ist vorbereitet. Ihre Englisch- und Stenografiekenntnisse verhelfen ihr zu einer Stelle bei der englischen Militärregierung. Sie erinnert sich: „An einem Sonntag bald nach Ende des Krieges kam Herr Walter Schubert – Exportleiter bei der Firma Rawe – mit seinem Fahrer zum Elternhaus nach Heesterkante, um mich zu bitten, mitzukommen nach Nordhorn und eine Stelle als Schreibkraft bei der Militärregierung anzutreten. Ich habe sogleich zugestimmt und nahm mein Fahrrad auf dem Wagen mit.“

Übersetzungen bei Gericht

In Nordhorn findet Gesine Borgman über Nacht Aufnahme bei der Familie Heinrich Portheine, die eine Fleischerei betreibt. Ihre Hauptaufgabe: Übersetzen und Stenografieren bei den wöchentlichen Gerichtsverhandlungen im Kolpinghaus. Es geht um verbotene Grenzübertritte nach Holland, Hamsterei, Schmuggel oder andere kleine Delikte. „Einmal musste ich mit nach Meppen zum Obergericht“, berichtet die Jubilarin. „Drei junge Männer hatten ein paar jungen Mädchen die Haare abgeschnitten, weil diese sich mit Mitgliedern der Besatzungsmacht verbrüdert hatten. Das war erlaubt, Haare abschneiden jedoch nicht. Der Rechtsanwalt Kortüm aus Lingen verteidigte die Männer: ,Herr Präsident, ich bitte Sie zu bedenken, dass unsere jungen Leute, die von der Hitlerjugend geführt wurden, nicht die gleiche gute Erziehung gehabt haben wie die Jugend Ihres Landes, und dass sie schon mit 18 Jahren Soldaten geworden sind.‘ Die Männer sind nicht zu einer Strafe verurteilt worden.“

Zweieinhalb Jahre arbeitet Gesine Borgman bei der Militärregierung und danach 29 Jahre beim Nordhorner Textilunternehmen Nino als Exportsekretärin. Nach 42 Berufsjahren beginnt für sie das Rentnerinnenleben, aber nicht der Ruhestand, denn auch jetzt ist sie gefordert: Als Abgeordnete der altreformierten Kirche in der Generalsynode in Holland und als Mitarbeiterin in der Bezirkssynode, in der sie die Beiträge der Pastoren und der Abgeordneten stenografiert und danach auf die Schreibmaschine überträgt.

Vor 16 Jahren zieht Gesine Borgman in eine behaglich eingerichtete Wohnung des Evangelischen Krankenhausvereins in Emlichheim. Dort fühlt sie sich gut aufgehoben. Dann stellt sich eine Augenkrankheit ein, die Macula Degeneration. Sie schränkt ihre Sehkraft sehr stark ein. Nur mit großer Mühe und mithilfe einer starken Lupe kann sie noch ihre geliebten Bücher lesen. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen, ihr Verstand bleibt hellwach. „Noch zu ihrem 99. Geburtstag hat sie in freier Rede zu jedem Gast etwas erzählt“, berichtet ihre Nichte Hanne Wesselink. Gesine Borgman hört am Radio Geschichten und auf ihrem Lieblingssender „Deutschlandfunk“ aktuelle Berichte und Kommentare. Politik interessiert sie sehr. Seit knapp 70 Jahren ist sie Mitglied der CDU.

Simples Geheimnis für ein langes Leben

Im vergangenen Jahr stellen sich als Folgen früherer kleinerer Schlaganfälle Schluckbeschwerden und Sprachstörungen ein. Heute kann Gesine Borgman nicht mehr sprechen und muss über eine Magensonde ernährt werden. Aber auch davon lässt sie sich nicht unterkriegen. Was sie mitteilen will, schreibt sie akkurat auf ein Blatt Papier. „Ich befasse mich zur Zeit mit ,Die Glocke‘ von Schiller und lerne gewisse Abschnitte auswendig. Macht Spaß!“, steht auf dem Zettel geschrieben.

Außerdem kann sich die betagte Dame noch gut bewegen und ist viel mit dem Rollator unterwegs. So besucht sie jeden Sonntag den Gottesdienst in der altreformierten Kirche. Die 100-Jährige ist rundum zufrieden: „Ich fühle mich gesund, habe keine Schmerzen und nehme keine Medikamente. Außerdem machen mir zwei Nichten das Leben so komfortabel wie möglich“, schreibt sie.

Und was ist das Geheimnis ihres langen Lebens? Gesine Borgman denkt lange nach, nimmt ein Blatt Papier und notiert – erstaunlich nach ihrer Vita – nur zwei Worte: „Normal leben.“