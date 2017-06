Schicksal deutschstämmiger Juden in Israel

Über das Schicksal und Leben deutschstämmiger Juden in Israel hat der Nahostexperte Jörg Armbruster in der Vortragsreihe „GN-Forum Wissen“ in der Volkshochschule in Nordhorn berichtet.

Nordhorn. „Willkommen im Gelobten Land?“ Das ist die Ausgangsfrage einer Buchreportage, in der sich der frühere ARD-Korrespondent und Nahostexperte Jörg Armbruster mit dem Schicksal der deutschstämmigen Juden in Israel befasst hat. Am Donnerstag stellte er vor rund 80 Zuhörern seine Ergebnisse in der Volkshochschule im Rahmen der Vortragsreihe „GN-Forum Wissen“ vor. Schon lange habe ihn die Frage umgetrieben, wie die vielen deutschsprachigen Flüchtlinge, die bis 1939 und dann nach Kriegsende und Befreiung aus den Konzentrationslagern ab 1945 nach Israel flüchteten oder auswanderten, in der israelischen Gesellschaft aufgenommen und diese geprägt haben.

Im Ergebnis seiner vielen Gespräche mit zumeist hochbetagten Zeitzeugen verwies er auf die von Beginn an schwierigen Beziehungen zwischen den zumeist aus den jüdischen Gemeinden in Osteuropa schon seit der Jahrhundertwende in das Gebiet des heutigen Staates Israel eingewanderten ersten jüdischen Siedlern und den zumeist akademisch ausgebildeten, in religiöser Hinsicht sehr liberal eingestellten Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland.

„Kommen Sie aus Deutschland oder aus Überzeugung?“. Allein in diesem geflügelten Wort aus den späten 1930er Jahren wird aus Sicht des Nahostexperten die Problematik erkennbar, mit der deutschstämmige Juden in Israel zu leben hatten. Von einer herzlichen Willkommenskultur hätte kaum einer seiner Gesprächspartner zu berichten gewusst. Am Beispiel des Musikers Herbert Bettelheim illustrierte Armbruster die Probleme der ersten deutschsprachigen Einwanderer. Im Frühjahr 1939 sei Bettelheim auf der Flucht vor den Nazis im Hafen von Haifa angekommen. Das Leben Bettelheims schildert der Journalist als „kurvenreiche Karriere mit Hindernissen und Stolpersteinen“. Statt als Musiker musste sich Bettelheim als Hafenarbeiter, Automechaniker, Schweißer durchschlagen. Zunächst fehlende Hebräisch-Kenntnisse stempelten deutschsprachige Juden wie ihn als Außenseiter ab. Ihr offen zur Schau getragenes Interesse an Kultur und Bildung wurde misstrauisch beäugt. Man vermied, durch lautes Deutschreden Anstoß zu erregen.

Erst mit der Entwicklung des bereits 1932 als Anzeigen- und Ratgeberblatt für Einwanderer aus Deutschland und Österreich gegründeten „Mitteilungsblatt“ sei im Verlauf der 1940er Jahre eine erste Zeitung entstanden, die später mit anderen zur gesellschaftlichen und politischen Stimme der deutschsprachigen Juden wurden und bis heute den liberalen Teil der israelischen Presselandschaft prägen.

„Rückkehr aus der Hölle“ lautet eines der Buchkapitel, in denen sich Armbruster den besonderen Nöten der Holocaust-Überlebenden widmet, die ab 1945 nach Israel auswanderten. In Haifa traf er Überlebende, die von schrecklichen Schicksalen erzählen und immer noch von nächtlich wiederkehrenden Angstträumen heimgesucht werden. 190.000 Überlebende des Holocaust leben noch heute in Israel. Ein Viertel von ihnen gilt als verarmt. Menschen, die vielfach nie mit ihren eigenen Kindern über das Geschehen in den Konzentrationslagern oder auf den Todesmärschen sprechen konnten. Menschen, die oftmals selbst in Israel unter ungläubigem Unverständnis ob ihres Schicksals zu leiden hatten.

Viele alteingesessene jüdische Familien hatten ganz andere Sorgen. Oft begegnete ihnen der Satz „so schlimm kann es doch nicht gewesen sein“. Für viele, die zu Zeiten von Flucht und Verfolgung nie eine Schule von innen gesehen hatten, gab es nur unzureichende oder allzu teure Bildungsangebote und damit lebenslang nur schlecht bezahlte Jobs.

In eindringlichen Worten schilderte Armbruster die Probleme, denen sich die in Israel aufgewachsenen Kinder der Holocaust-Opfer oftmals bis heute ausgesetzt sehen. Viele litten unter der Sprachlosigkeit und den fortdauernden Ängsten ihrer Eltern. Er berichtete von zermürbenden Verpflichtungen des „Sich-Kümmerns“, von Hilflosigkeit angesichts unverhoffter Angst- und Panikattacken, von übersteigerten Familienbeziehungen und dem fortgesetzten Wunsch, all dem zu entkommen.

Berührende Geschichten von Familien, „in denen der Krieg weitergeht“. Für Armbruster Geschichten, die nicht nur auf Probleme des heutigen Israel, sondern auch auf die besondere Verantwortung der Deutschen für die deutsch-israelische Freundschaft verweisen.