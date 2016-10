Schaum im Trinkwasser nach Feuerwehreinsatz

In Nordhorn ist am Sonntagmorgen aus einigen Wasserhähnen weißer Schaum statt sauberen Wassers gekommen. Ursache ist eine Verunreinigung des Leitungssystems nach einem nächtlichen Feuerwehreinsatz.

Nordhorn. Große Verunsicherung bei einigen Nordhornern: Als sie am Morgen den Wasserhahn aufdrehten, füllte sich das Waschbecken mit weißem Schaum statt mit klarem Wasser. Inzwischen sind Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) und Feuerwehr im Einsatz, um das Leitungssystem zu reinigen.

Bis auf Weiteres darf nach Angaben der Stadtverwaltung und der Feuerwehr in folgenden Bereichen das Wasser aus dem Trinkwassernetz nicht verwendet werden:

Spechtstraße

Schwalbenstraße

Pestalozzistraße (Hausnummernbereich 76-139)

Meisenstraße

Hüttenkamp (Nr. 12-30)

Möwenstraße (Nr. 1-24)

Schwanenstraße

Die Anwohner dieser Straßen werden persönlich informiert, Einsatzkräfte gehen von Haustür zu Haustür. Wann die Leitungen wieder sauber sind und ob von der Verunreinigung eine Gesundheitsgefährdung ausgeht, ist weiterhin unklar.

Ursache scheint ein nächtlicher Feuerwehreinsatz zu sein, bei dem im Nordhorner Stadtteil Bookholt ein Carport gebrannt hatte (Infos dazu hier). Weil sich auf dem Dach der Konstruktion eine Photovoltaikanlage befand, hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter anderem mit Schaum bekämpft. Aus bislang unbekannter Ursache scheint dabei Schaummittel in die Trinkwasserleitung geraten zu sein.

Nach GN-Informationen ist das Leitungsnetz in Nordhorn mittlerweile ringartig abgesperrt worden, um eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern. Der innere Ring wird nun gespült. An der Pestalozzistraße spritzt die Feuerwehr Wasser in hohem Bogen auf eine Wiese.

An der Ecke Pestalozzistraße/Hohenkörbener Weg haben Feuerwehr, Stadt Nordhorn und nvb eine Einsatzleitung eingerichtet. Die Experten beraten das weitere Vorgehen. Sie rechnen mit einem längeren Einsatz.

Mehr dazu lesen Sie ständig aktuell hier auf GN-Online.

Artikel zum Thema Carport in Flammen: Niemand verletzt