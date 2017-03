Schaulaufen des Sports in Nordhorn

Schultern wollen die Organisatoren den „Tag des Sports“ am 19. August in der Nordhorner Innenstadt. Die Judoka machten vor drei Jahren schon mal vor, wie ein solcher Wurf gelingt.

Nordhorn. Es war eine Großveranstaltung mit guter Resonanz: Am 24. Mai 2014 hatten der Kreissportbund (KSB), der Stadtsportverband Nordhorn und alle Grafschafter Fachverbände in der Kreisstadt eine Gesamtschau ihrer Angebotspalette unter dem Motto „Die Grafschaft bewegt Dich“ auf die Beine gestellt. Schätzungsweise 5000 Besucher folgten dem Ruf und tummelten sich auf dem Schweinemarkt, auf dem Stadtplatz vor der Alten Kirche sowie auf der Neuenhauser und Lingener Straße und am Vechtesee, um ein Volksfest mit sportlichem Charakter zu feiern.

Nun sind die Weichen für die zweite Auflage gestellt. Am 19. August von 10 bis 17 Uhr soll die Bevölkerung erneut zu eigener Aktivität angeregt werden mit einem Programm, das alle Altersgruppen anspricht. Viele der insgesamt 120 Grafschafter Sportvereine mit ihren aktuell gut 51.000 Mitgliedern werden ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Darunter sind klassische Sportarten wie Handball, Fußball, Basketball, Volleyball, Schwimmen und Leichtathletik. Aber auch vergleichsweise neue und trendige Disziplinen wie Bouldern, Parkour, Fechten oder Rope dürften vertreten sein. „Wir wollen wieder die große Vielfalt zeigen“, sagte Eckart Wassermann als Vorsitzender des Stadtsportverbandes, der den „Tag des Sports“ gemeinsam mit seinem Stellvertreter Johann Büngeler und KSB-Sportreferent Frank Spickmann im GN-Gespräch vorstellte.

Über den exakten Ablauf und die genaue Beteiligung der Vereine konnte das Trio aktuell noch nicht berichten. Das soll in Gesprächen mit den Fachverbänden geklärt werden. Finanziell steht die Veranstaltung diesmal aber unter einem besonders guten Stern: Der KSB hat sich mit seinem Konzept erfolgreich um eine Förderung beim niedersächsischen Innenministerium beworben und – neben Rinteln und Salzgitter – als eine von drei Städten den Zuschlag erhalten. 25.000 Euro fließen aus Hannover, damit sind die Organisatoren auf der sicheren Seite und können ohne örtliche Sponsoren auskommen. Minister Boris Pistorius freut sich bereits auf „einen Tag mit viel Sport und Aktion“; ob er oder ein andere Prominenter aus der Politik in Nordhorn dabei sein wird, ist allerdings noch offen.

Das Gerüst für die Großveranstaltung steht, die Sicherheitsauflagen von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt sind erfüllt, die Vereine selbst haben sich eine Plattform gewünscht, auf der sie sich präsentieren können. „Der Sport will in den Köpfen der Menschen präsent bleiben und zeigen, was er leistet. Jetzt wollen wir auch Gespräche führen, um die Schulen einzubinden“, kündigte Wassermann an. Abspecken wollen die Funktionäre dieses Mal beim abendlichen Musikprogramm auf den Bühnen. „Das wurde nicht sonderlich angenommen“, erinnert sich Johann Büngeler an 2014.

Dass am 19. August 2017 gleichzeitig das Grafschafter Fietsenfestival stattfindet, soll den „Tag des Sports“ indes nicht stören. „Wir erwarten, dass die Besucher in beide Richtungen strömen“, sagte Frank Spickmann.