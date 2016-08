Schaufelbagger statt Spatenstich in Coevorden

Coevorden/Laar. Mit dem Gleisbogen wird der Euro-Terminal der Bentheimer Eisenbahn (BE) im Europark wesentlich besser an das Schienennetz der niederländischen ProRail angebunden. „Wir schaffen eine neue Schnittstelle internationaler Eisenbahnstrukturen“, freute sich BE-Vorstand Joachim Berends. Bislang hatten die Züge der BE vom Euro-Terminal zum Coevordener Bahnhof im Zentrum des Ortes fahren müssen, um dort umständlich zu rangieren zu müssen und dann auf die Strecke zum Tiefwasserhafen Rotterdam geleitet werden zu können.

Außerdem erlaubt es die neue Gleisführung, so Joachim Berends, zu der auch der Bau einer Drehbrücke über den Coevorder Kanal gehört, der Bentheimer Eisenbahn, wesentlich längere Züge zusammenzustellen. Aufgrund der beengten Verhältnisse im Coevordener Bahnhof hatten sie auf 550 Meter beschränkt sein müssen.

Rund 20,8 Millionen Euro lassen sich die Niederländer den Aus- und Umbau kosten. Sie versprechen sich zum einen Vorteile für die innerörtliche Entwicklung Coevordens, wenn Güterverkehr aus dem Zentrum verschwindet, zum anderen hoffen alle Beteiligten auf eine positive Weiterentwicklung des Europarks durch weitere Betriebsansiedlungen. Eine Million Euro steuert die BE bei.

Joachim Berends skizzierte zudem die Möglichkeit, einen weiteren Container-Terminal im Bereich des Gewerbegebiets an der Autobahn 30 in Westenberg aufzubauen. Im Verbund mit der Einrichtung in Coevorden könnten dann die so genannten „Twin-Terminals“ (Zwillingsterminals) internationale Güterverkehrsachsen eröffnen, auf denen Container Richtung Skandinavien und Osteuropa rollen könnten. Staatssekretärin Daniela Behrens, die auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Gerd Will in die Grafschaft gekommen war, hatte sich am Vormittag über das Vorhaben in der Obergrafschaft informiert.

Für Henk Brink, Deputierter der Provinz Drenthe mit dem Geschäftsbereich Verkehr und Transport, verbessern die Baumaßnahmen wesentlich die Erreichbarkeit des Euro-Terminals und machen den Europark insgesamt attraktiver. Mit dem geplanten vierspurigen Ausbau der Nationalstraße 34 bei Coevorden und Emmen werde das Areal noch einmal besser erschlossen.

Staatssekretärin Daniela Behrens bekräftigte die Absicht der niedersächsischen Landesregierung, Verkehrsinfrastrukturen weiterzuentwickeln. Das Land fördere inzwischen Güterverkehrszentren an acht Standorten. Auch das interkommunale GVZ im Europark Coevorden/Emlichheim wolle Hannover in seiner weiteren Enwicklung weiterbegleiten: „Ich bin davon überzeugt, dass ich wiederkomme, wenn das hier fertig ist.“

Das soll 2017 sein, waren sich alle Beteiligten einig. Die Staatssekretärin setzte sich anschließend an die Armaturen eines Schaufelbaggers, um unter fachmännischer Anleitung mit wichtigen Erdarbeiten zu beginnen.

Zum Abschluss ihres Besuchs in Coevorden stach Behrens gemeinsam mit dem Niederländer Brink noch eine Sahnetorte an, auf der die grenzüberschreitende deutsch-niederländische Zusammenarbeit festgehalten war.

