dpa Gelsenkirchen. Schalke 04 hat auch sein fünftes Spiel in der Europa League gewonnen. Der Fußball-Bundesligist setzte sich gegen OGC Nizza mit 2:0 durch. Schalke stand schon vor der Partie als Gruppensieger fest und war bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert. Jewegni Konopljanka in der 14. und Dennis Aogo in der 80. Minute per Foulelfmeter erzielten die Treffer zum verdienten Erfolg. Trainer Markus Weinzierl nutzte die bedeutungslose Partie, um Stammkräfte zu schonen.