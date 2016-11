Schach-WM: Carlsen gleicht zum 5:5 aus

dpa New York. In der Spanischen Partie führte der Weltmeister Carlsen die weißen Figuren. Der Herausforderer wählte diesmal die Berliner Verteidigung, und die Stellung war lange Zeit geschlossen. Im Mittelspiel ließ Karjakin eine gute Möglichkeit zum Remis aus.

Nach dem Tausch der Damen übernahm Carlsen die Initiative und suchte mit beharrlichen Figurenmanövern im Zentrum und auf den Flügeln den Erfolg. Karjakin wanderte mit dem schwarzen König von einer Brettseite zur anderen, um alle Drohungen abzuwehren. Doch Carlsen verstärkte systematisch den Druck und hatte deutlichen Raumvorteil. Nach einem Fehler Karjakins im 56. Zug war seine Stellung auf Dauer nicht mehr zu halten. Er wehrte sich nach Kräften, musste aber im 75. Zug aufgeben. Die dramatische Partie dauerte sechs Stunden und 30 Minuten.

Damit steht es jetzt 5:5 - und der Titelverteidiger, der die achte Partie verloren hatte, ist zurück im Spiel. Nach einem Ruhetag geht das WM-Match in New York am Samstag weiter. Sieger des mit 1,1 Millionen Dollar dotierten Wettkampfs ist, wer nach zwölf Partien 6,5 Punkte hat. Bei einem Gleichstand von 6:6 wird der Schachweltmeister in vier Tiebreak-Partien mit verkürzter Bedenkzeit ermittelt.

Die Notation der Schach-WM - 10. Partie

Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen) Schwarz: Sergej Karjakin (Russland) Spanische Partie

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 Lc5 5.c3 0-0 6.Lg5 h6 7.Lh4 Le7 8.0-0 d6 9.Sbd2 Sh5 10.Lxe7 Dxe7 11.Sc4 Sf4 12.Se3 Df6 13.g3 Sh3+ 14.Kh1 Se7 15.Lc4 c6 16.Lb3 Sg6 17.De2 a5 18.a4 Le6 19.Lxe6 fxe6 20.Sd2 d5 21.Dh5 Sg5 22.h4 Sf3 23.Sxf3 Dxf3+ 24.Dxf3 Txf3 25.Kg2 Tf7 26.Tfe1 h5 27.Sf1 Kf8 28.Sd2 Ke7 29.Te2 Kd6 30.Sf3 Taf8 31.Sg5 Te7 32.Tae1 Tfe8 33.Sf3 Sh8 34.d4 exd4 35.Sxd4 g6 36.Te3 Sf7 37.e5+ Kd7 38.Tf3 Sh6 39.Tf6 Tg7 40.b4 axb4 41.cxb4 Sg8 42.Tf3 Sh6 43.a5 Sf5 44.Sb3 Kc7 45.Sc5 Kb8 46.Tb1 Ka7 47.Td3 Tc7 48.Ta3 Sd4 49.Td1 Sf5 50.Kh3 Sh6 51.f3 Tf7 52.Td4 Sf5 53.Td2 Th7 54.Tb3 Tee7 55.Tdd3 Th8 56.Tb1 Thh7 57.b5 cxb5 58.Txb5 d4 59.Tb6 Tc7 60.Sxe6 Tc3 61.Sf4 Thc7 62.Sd5 Txd3 63.Sxc7 Kb8 64.Sb5 Kc8 65.Txg6 Txf3 66.Kg2 Tb3 67.Sd6+ Sxd6 68.Txd6 Te3 69.e6 Kc7 70.Txd4 Txe6 71.Td5 Th6 72.Kf3 Kb8 73.Kf4 Ka7 74.Kg5 Th8 75.Kf6 1-0

Stand: 5:5