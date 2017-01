Schach-Mädchen bei deutscher Meisterschaft stark

Die U 14-Mannschaft des SK Nordhorn-Blanke hat bei der deutschen Meisterschaft der Schachjugend in Düsseldorf nur knapp die erhoffte Top-Ten-Platzierung verpasst. Am Ende belegte das Quartett den 14. Rang.

gn Düsseldorf. Bei der deutschen Vereinsmeisterschaft des Schach-Nachwuchses in Düsseldorf haben die U 14-Mädchen des SK Nordhorn-Blanke die anvisierte Top-Ten-Platzierung nur knapp verpasst. In der Endabrechnung stand der 14. Rang für das Team von Trainer Fabian Stotyn. Eine schwere Auslosung in der letzten Runde verhinderte ein besseres Abschneiden.

Die Nordhornerinnen Inken Meijerink, Jule Wolterink und Insa Wolterink traten in ihrer Altersklasse mit Gastspielerin Lena Reichelt vom Hamelner SV an. In ihrer Konkurrenz mit insgesamt 20 Mannschaften war der Schachklub an Position elf gesetzt.

Im ersten Duell der deutschen Meisterschaft trafen die Nordhornerinnen gleich auf den Turnierfavoriten und späteren deutschen Meister aus Solingen. Zwar unterlagen sie mit 0:4, aber in dem harten, fünfstündigen Kampf bewiesen sie, dass sie in gut in Form waren. Den deutlich höher eingestuften Gegnerinnen mussten sie sich jeweils erst in den Endspielen geschlagen geben.

Es folgte ein souverän herausgespielter 3,5:0,5-Erfolg im norddeutschen Duell gegen Friedrichshagen. Nach einer weiteren Niederlage in Runde drei verschafften sich die SK-Mädchen mit zwei Siegen in Folge gegen den SC Ammersee und den SV Hemer eine gute Ausgangsposition für die letzten beiden Runden. Allerdings war das Quartett von Mannschaftsführer Stotyn in der sechsten Runde beim 0,5:3,5 gegen den norddeutschen Vizemeister USV Halle ohne Chance.

Pech hatte der SK Nordhorn-Blanke zum Abschluss: Die Mannschaft traf auf die starken Erfurterinnen, die dem Team ebenfalls nur ein Remis in vier Partien gestatteten. „Da hatten wir eine etwas unglückliche Auslosung“, ärgerte sich Fabian Stotyn. Die junge Nordhorner Truppe kam am Ende auf sechs Mannschaftspunkte, blickt aber schon voraus. „Im kommenden Jahr dürfen wir noch einmal mit der selben Mannschaft antreten“, sagt Trainer Stotyn, „die gewonnene Erfahrung wird uns hoffentlich helfen, dann eine deutlich bessere Platzierung zu erreichen.“