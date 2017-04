Scarlett Johansson enttäuscht von Ivanka Trump

dpa New York. Die US-Schauspielerin Scarlett Johansson ist enttäuscht von First Daughter Ivanka Trump. Die 32-Jährige sagte bei einer Veranstaltung in New York: Bei einem früheren Treffen habe sie Trump damals als wortgewandt, intelligent und einnehmend wahrgenommen. Jetzt sei sie aber enttäuscht von den altmodischen Ansichten vor allem in Hinsicht auf das Frauenbild, die die Tochter von US-Präsident Donald Trump immer wieder äußere, sagte Johansson. Ivanka habe die Chance, einen großen Unterschied zu machen, nur indem sie sich zu etwas äußere - und sie mache es nicht.