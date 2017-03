SC Union und die Hochspannung im Abstiegskampf

Emlichheim. Der 3:0-Sieg der Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen gegen Stralsund am vergangenen Wochenende war wichtig. Trotz mittlerweile erreichter 27 Punkte ist für die Niedergrafschafterinnen aber immer noch nicht Entwarnung angesagt, denn der Abstiegskampf in der 2. Bundesliga Nord der Frauen gestaltet sich so spannend wie nur selten. Kurz vor dem Saisonende sind noch fünf Teams gefährdet (siehe Übersicht im Kasten). „Viele sagen, dass es noch nie so eng war. Meistens waren ein oder zwei Mannschaften relativ früh aus dem Rennen“, sagt SCU-Trainer Michael Lehmann, der im Hinblick auf den wichtigen Erfolg gegen Stralsund feststellt: „Der Sieg tat sehr gut.“

Die Tabelle ist kurz vor dem Saisonende noch ziemlich krumm, wird aber in der Pause begradigt, die einige Teams (auch der SCU) wegen der U 18-EM einlegen. Fest steht: Die Mannschaft des VCO Schwerin, die abgeschlagen den letzten Tabellenplatz belegt, kann als Bundesstützpunktteam mit Sonderspielrecht nicht absteigen. Zu vergeben sind zwei Abstiegsplätze, für die das Volleyball-Team aus Hamburg (30 Punkte) am wenigsten in Frage kommt. Und auch der SCU Emlichheim (27) hat eine gute Ausgangsposition, wie Trainer Michael Lehmann findet. Allerdings können die Konkurrenten durch Nachholspiele zum Teil noch richtig Boden gutmachen. Ausnahme: Der USC Münster II hat nur noch eine Partie zu absolvieren und kann Hamburg und Emlichheim nicht mehr überholen.

Für die SCU-Volleyballerinnen könnte es in ihrer Pause bis zum vorletzten Spiel beim direkten Konkurrenten RC Sorpesee am Oster-Wochenende schon Entwarnung geben. Dann nämlich, wenn Sorpesee die demnächst anstehenden Spiele gegen Dingden und Stralsund verlieren würde. In diesem Fall könnte das Team aus dem Sauerland die Niedergrafschafterinnen nicht mehr überholen. Ansonsten könnte der Klassenverbleib mit einem Sieg in Sorpesee eingetütet werden. „Wir fahren mit dem festen Ziel dorthin zu gewinnen“, sagt Lehmann.

SC Union hofft auf schnelle Genesung von Junioren-Nationalspielerin Pia Timmer

Auch die Skurios Volleys aus Borken sind noch akut abstiegsgefährdet und haben mit drei Partien gegen Stralsund, Köpenick II und Hamburg ein durchaus anspruchsvolles Restprogramm. Interessant ist auch die Konstellation, dass die Abstiegskandidaten Münster und Sorpesee am letzten Spieltag im direkten Vergleich aufeinandertreffen. Hier ist sich Michael Lehmann sicher: „Sollte Münster schon vor dem letzten Spiel abgestiegen sein, glaube ich nicht, dass sie in Sorpesee mit der stärksten Mannschaft antreten.“

Der Emlichheimer Trainer hofft darauf, dass er in den letzten beiden Partien wieder auf Juniorennationalspielerin Pia Timmer zurückgreifen kann, die zuletzt mit Rückenproblemen pausieren musste. „Es wäre entscheidend, wenn wir sie im direkten Abstiegskampf einsetzen könnten“, sagt der SCU-Coach. Er trainiert mit seinem Team auch in der Pause nahezu unvermindert weiter. Am kommenden Wochenende steht für die Emlichheimer Talente aber zunächst die Nord-West-Meisterschaft der Altersklasse U 20 in Braunschweig auf dem Programm.