SC Union liefert VfL Oythe einen großen Kampf

Emlichheim. Es bleibt dabei: Die Emlichheimer Zweitliga-Volleyballerinnen können gegen den VfL Oythe nicht mehr gewinnen. Auch das Heimspiel am Sonntag gegen den amtierenden Vizemeister ging verloren, doch bei der 2:3 (20:25, 17:25, 31:29, 27:25, 11:15)-Niederlage kratzten die Gastgeberinnen am Oythe-Fluch (kein Sieg seit mehr als fünf Jahren) und holten immerhin einen Punkt. „Wir waren noch nie so dicht dran“, sagte SCU-Trainer Michael Lehmann, der im Kräftemessen mit den starken Gästen lange Zeit nicht auf etwas Zählbares hoffen konnte.

Die Gastgeberinnen, die kurzfristig über weite Strecken der Partie auf Jugendnationalspielerin Pia Timmer verletzungsbedingt verzichten mussten, verloren die ersten beiden Sätze (20:25, 17:25) durch zwei Schwächephasen jeweils zwischen der ersten und zweiten technischen Auszeit. Im ersten Durchgang gerieten die SCU-Volleyballerinnen nach dem 7:8-Zwischenstand mit 11:16 in Rückstand. Im zweiten Satz wurde aus einer 9:5-Führung ein 14:20-Rückstand.

In den folgenden beiden Durchgängen legten die Gastgeberinnen zu und stemmten sich mit aller Macht gegen die Niederlage. Es ging nun hin und her auf dem Feld. Im dritten Abschnitt wehrte das SCU-Team drei Matchbälle ab, ehe es selbst den vierten Satzball zum 31:29 nutzte. Im vierten Durchgang ließen sich die Emlichheimerinnen beim 22:24 nicht beirren, glichen zum 24:24 aus und holten diesen Satz am Ende mit 27:25. „Die Mannschaft hat super gespielt und um jeden Punkt gekämpft“, sagte SCU-Spielführerin Alicia Nelson, die als wertvollste Spielerin (MVP) ihrer Mannschaft ausgezeichnet wurde. Beim Gegner aus Oythe wurde diese Ehre der ehemaligen Emlichheimerin Alexsandra Niemiec zuteil.

Die Gastgeberinnen hatten nun das Zepter in der Hand, der VfL Oythe ließ sich aber nicht aus der Bahn werfen. Der Vizemeister, der von Ex-SCU-Trainerin Danuta Brinkmann gecoacht wird, fand nach dem 8:8-Gleichstand im Tiebreak auf die Siegerstraße. Beim 13:9 war eine Vorentscheidung gefallen, daran änderten auch zwei Punkte für den SCU zum 11:13 am Ende nichts mehr. Die Gäste nutzten ihren insgesamt sechsten Matchball zum 15:11 in diesem Abschnitt und damit zum Spielgewinn.

Lehmann war zufrieden mit seiner Mannschaft, er wusste aber auch, was noch fehlt: „Wir zeigen punktuell, dass wir besser werden und spielen auf einem guten Level. Zwischendurch machen wir aber immer noch wieder Fehler wie im Tiebreak, in dem ein, zwei Punkte so zum Gegner gehen.“

