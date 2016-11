SC Union Emlichheim gastiert in Berlin-Köpenick

Die Zweitliga-Volleyballerinnen treffen am Sonnabend auf einen Tabellennachbarn. Zwar sieht Manager Heino Konjer die Berlinerinnen in der Favoritenrolle. „Aber eine Chance ist da – und die wollen wir nutzen“, betont er.

Emlichheim. Den Schwung vom Heimsieg gegen den RC Sorpesee wollen die Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim am Sonnabend mit nach Berlin nehmen. Um 15 Uhr ist das Team von Trainer Michael Lehmann beim Köpenicker SC II zu Gast. Es treffen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle nicht weit voneinander entfernt sind: Die Emlichheimerinnen haben neun Zähler auf ihrem Konto, Köpenick hat bislang acht Punkte sammeln können.

Zwar sieht SCU-Manager Heino Konjer die Berlinerinnen in der Favoritenrolle. „Aber eine Chance ist da – und die wollen wir nutzen“, betont er. Personell wird Lehmann in Köpenick, wo er 13 Jahre lang als Trainer tätig war und entscheidend an der positiven Entwicklung der Volleyball-Abteilung beteiligt war, wieder umstellen. Nachdem mit Dina Kwade als Libera und Kira Gosink im Mittelblock gegen Sorpesee zwei erfahrene Kräfte ausgeholfen hatten, ist am Sonnabend wieder die Jugend gefordert. Im Mittelblock stehen mit Ina Gosen, Leandra Schoemaker und Lisanne Masselink drei Spielerinnen bereit, die unter 18 sind. Und auch die beiden Libera Anna Meyerink und Jana Oudehinkel sind noch im Jugendalter. „Junge Spielerinnen können natürlich noch nicht die Erfahrung einer Kira oder Dina haben, aber sie haben alle schon gezeigt, was sie können“, sagt Konjer.

Während beim SC Union mit Evann Slaughter eine wichtige Stütze im Mittelblock fehlt, kann auch KSC-Trainer Florian Völker nicht aus dem Vollen schöpfen. Mit Alina Gottlebe-Fröhlich und Stephanie Utz fallen zwei erfahrene Kräfte aus. Die Verletzungsmisere war ein Grund, warum die Berlinerinnen zuletzt nicht ihre beste Leistung abrufen konnten. Allerdings hatten es auch die Gegner in sich. Nach einem 1:3 gegen Dingden stand zuletzt ein 0:3 gegen den Tabellenführer VfL Oythe. Zuvor hatte das Team mit Siegen gegen den USC Münster II, die Stralsunder Wildcats und den VCO Schwerin aber sein Potenzial unter Beweis gestellt.

Beim SCU will man weiter das Mittelfeld der Tabelle ins Visier nehmen. Nach den Duellen mit Sorpesee und nun in Köpenick steht am kommenden Sonntag (16 Uhr) daheim gegen Münster II ein weiteres wichtiges Duell an.

